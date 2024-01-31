CHP fondaşlarından Murat Kurum'a yönelik algı operasyonu! 'Depremlerdeki can kaybı' açıklamasını çarpıttılar
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında Türkiye'deki deprem riskine dikkat çekerek ülkede yaşanan depremlerde bugüne kadar 130 bin kişinin can verdiğini söyledi. CHP fondaşları ve muhalefetin algı operasyonuna program sunucusu Candaş Tolga Işık'tan jet yalanlama geldi. Öte yandan Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde de yine aynı bilgiyi kamuoyu ile paylaşmış son 1 asırda depremlerde 130 bin kişinin can verdiğini söylemişti. İşte CHP'nin fondaş medyasının sistematik algı operasyonunu çürüten o video...
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında İstanbul ile ilgili projelerinin detaylarını paylaştı, soruları yanıtladı.
Konuşmasında Türkiye'deki deprem riskine değinen Murat Kurum, "Deprem sorunu terörle mücadele sorunu kadar önemli." ifadelerini kullandı.
"ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ ENERJİYİ KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN VERECEĞİZ"
Türkiye'deki depremlerde 130 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Kurum, "Elimizden gelen her türlü enerjiyi kentsel dönüşüm için vereceğiz. İstanbul 11 ile yetişir ama İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, bayrak gider, devlet kalmaz." şeklinde konuştu.
FONDAŞ MEDYADAN MURAT KURUM'A YÖNELİK ALGI OPERASYONU
Kurum'un bu sözleri, muhalif sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Kahramanmaraş merkezli depremlerde 130 bin kişi ölmüş' algısıyla servis edildi. CHP yandaşı Halk TV, söz konusu açıklamayı son dakika olarak vererek, "Büyük acıya, büyük itiraf" ifadelerini kullandı.
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilimizde 50 bin canımız gitti. Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen, bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi… pic.twitter.com/elTLe9KczT— Murat KURUM (@murat_kurum) January 31, 2024
"CUMHURİYET TARİHİNDEKİ TOPLAM SAYIYI İFADE ETTİ"
Program sunucusu Candaş Tolga Işık, Kurum'un söz konusu açıklamayı Cumhuriyet tarihinde ölen kişilerin yaklaşık sayısı olarak ifade ettiğini aktardı.
Işık, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bu arada çok soruldu, yayından sonra Murat Kurum'a "Depremlerde 130 bin kişi öldü" cümlesini tekrar sordum. "Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi."
MUHALEFETİN ALGI OPERASYONUNU ÇÜRÜTEN O VİDEO
MURAT KURUM DAHA ÖNCE SON 1 ASRI VURGULAMIŞTI
Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde de yine aynı bilgiyi kamuoyu ile paylaşmış son 1 asırda depremlerde 130 bin kişinin can verdiğini söylemişti. Kurum, açıklamasında "Bir taraftan deprem bölgesiyiz. Nüfusumuzun yüzde 70'ten fazlası deprem bölgelerinde yaşıyor. 130 bin canımızı yitirdik bu depremlerde, Son 1 asırda 130 bin canımızı depremlerde ülkemizde kaybettik" ifadelerini kullanmıştı.
İŞTE CHP FONDAŞLARININ SOSYAL MEDYADAKİ UCUZ NUMARALARI
Muhalefetin fondaş kanalları Murat Kurum'un "depremlerdeki can kaybı" açıklamasını çarpıtarak kirli bir algı operasyonuna soyundu. Yerel seçimlere gider ayak balon gibi patlayan yalanlara bir yenisi daha eklendi.
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