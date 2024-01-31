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Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılarına operasyon

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Giriş Tarihi: 31.01.2024 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
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Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılarına operasyon

Son dakika haberi...  İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen yıl 3 bin 744 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını bildirdi. Yerlikaya açıklamasında "1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 bin 482 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3 bin 744'ü tutuklanırken, 1479 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. " ifadelerini kullandı.

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