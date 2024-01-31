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Nijer Başbakanı Zeine Türkiye'ye geliyor! Bölgesel ve küresel meseleler görüşülecek

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Giriş Tarihi: 31.01.2024 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
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Nijer Başbakanı Zeine Türkiye’ye geliyor! Bölgesel ve küresel meseleler görüşülecek

Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak. Yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Nijer arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

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