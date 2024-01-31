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YSK'dan CHP ve Zafer Partisi'nin oy pusulası itirazına ret

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Giriş Tarihi: 31.01.2024 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
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YSK’dan CHP ve Zafer Partisi’nin oy pusulası itirazına ret

Son dakika haberine göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP ve Zafer Partisi'nin oy pusulası kura çekimiyle ilgili yaptığı itirazı reddetti. YSK'dan yapılan açıklamada, "Kura çekimi son derece şeffaf bir şekilde yapılmıştır." denildi.

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