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İzmirlilere ulaşım müjdesi! AK Parti adayı Hamza Dağ duyurdu: İlk bilet atıldıktan sonra 90 dakika ücretsiz...

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Giriş Tarihi: 31.01.2024 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
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İzmirlilere ulaşım müjdesi! AK Parti adayı Hamza Dağ duyurdu: İlk bilet atıldıktan sonra 90 dakika ücretsiz...

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ seçim çalışmalarına Menemen ilçesinde devam etti. Dağ yaptığı konuşmada İzmirlilere bir müjde verirken seçilmeleri halinde 1 Nisan'dan itibaren İzmir'de toplu ulaşımın ilk bilet atıldıktan sonra 90 dakika boyunca ücretsiz olacağını belirtti. Dağ diğer yandan ""Bizi polemikler içinde görmeyeceksiniz. Biz sadece İzmir'e dair heyecanımızı konuşacağız" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Menemen Belediyesi Tepe Sosyal Tesisleri'nde spor kulüpleri yöneticileri ve sporcularla bir araya gelen Dağ, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birçok branşta çok önemli başarılar elde ettiğini, bu başarıların arkasında tesisleşme ve ekosistem yatırımlarının katkısının olduğunu ifade etti.

ÇOK SAYIDA SPOR TESİSİ YAPILACAK

Sporun milli birlik ve dayanışmayı sağladığına dikkati çeken Dağ, İzmir'in her bölgesine tesis kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Arka mahalle olarak değerlendirilen birçok bölgede amatör spor aktiviteleri ile uğraşan sporcu ve antrenörlere destek verildiğini belirten Dağ, şunları kaydetti:

"Amatör spor kulüplerinin bizzat yanında olacağız. Bizim için vazgeçilmez olacaktır. Spor kulüplerinin toplumsal dayanışmayı nasıl sağladığını iyi biliyorum. Artık birilerinden rica etmeyeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu abiniz, kardeşiniz tesislerin inşası ile amatör spor kulüplerin maddi ihtiyaçları söz konusu olduğunda yerine getirecek. İzmir'in her bir sokağında yüzlerce sporcu yetiştiğini, bu sporcuların sadece İzmir'de, Türkiye'de değil dünyada başarılar elde ettiğini hep birlikte göreceğiz. İzmir markasını hep birlikte dünyada yukarı çıkartacağız."

TOPLU ULAŞIMDA İZMİR'E MÜJDE

İzmir'e ilişkin projelerini gelecek günlerde düzenlenecek lansman toplantısıyla sunacaklarını ancak önemli sözü dile getirmek istediğini aktaran Dağ, şunları söyledi:

"Toplu ulaşımda bir uygulama vardı daha önce, 90 dakika uygulaması... Mevcut yönetim bundan farklı bir uygulamaya geçti. Ben buradan Hamza Dağ olarak 1 Nisan'dan itibaren inşallah şehremini olacak kişi olarak, bir vaatte ve sözde bulunuyorum; toplu ulaşımı kullanan her bir kardeşim, her bir hemşerim ilk bileti attıktan sonra 90 dakika boyunca ücretsiz kullanacaktır."

"BİZİ POLEMİKLER İÇERİSİNDE GÖRMEYECEKSİNİZ"

Programın ardından ilçede esnaf ziyaretlerinde bulunan Dağ, bir gazetecinin, CHP'nin İzmir adaylarını açıklaması sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin sorusu üzerine, İzmir'in bir siyasi partinin içindeki kliklerin mücadelesine malzeme olmaması gerektiğini belirtti.

"Bizi polemikler içerisinde görmeyeceksiniz." diyen Dağ, sadece İzmir'e dair coşku ve hizmet heyecanını konuşacaklarını dile getirdi.

Dağ, şunları kaydetti:

"İzmirli hemşehrilerimiz 31 Mart'ta İzmir'i çantada keklik görüp dayatma yapanlara en iyi cevabı vereceklerdir. 31 Mart'a kadar kendimizi, bugüne kadar yaptıklarımızı, 1 Nisan'dan sonra da inşallah bu şehre yapacaklarımızı anlatacağız. Gündemimiz tamamen kendi çalışmalarımız, 4,5 milyon hemşehrimizle hemhal olmamız ve onların gönlüne girmemiz. Bunun dışındaki tartışmalar bizi çok fazla ilgilendirmiyor."

Dağ: Bizim derdimiz İzmir’i değil dünyanın incisi yapmaktır

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