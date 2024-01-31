Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan ’enflasyon’ mesajı: Tek haneyi yakalayacağız! Kripto paralara yönelik hangi adımlar atılacak?

"MURAT KURUM İSTANBUL PROFİLİNE UYGUN KİŞİ"

Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un deprem çalışmalarından sosyal konut çalışmalarına kadar çok başarılı bir geçmişi olduğunu anlatarak, "Sorun çözücü, soruna odaklı bir yaklaşım sergiledi her zaman. İstanbul'un tam da böyle bir yaklaşıma ihtiyacı var. Afetleri, büyük kentsel dönüşüm süreçlerini, dirençli şehirler oluşturmayı konuştuğumuz bir dönemde kafasında başka bir şey olmayan, sadece ve sadece İstanbul'un sorunlarına odaklanmış ve bunlara da somut, gerçekçi çözümler ortaya koyan bir kişiye ihtiyaç vardı diye düşünüyorum ve Murat Kurum'un da bu profile tam anlamıyla uyduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin afetlere açık bir ülke olduğuna işaret eden Yılmaz, dirençli şehrin, afetlerin risklerini azaltan, toplumu, yapıları, bütün sistemi buna göre kurgulayan şehir anlamına geldiğini ve İBB Başkan adayı Kurum'un programında bunu vurguladığını kaydetti.