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TBMM Başkanı Kurtulmuş BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü! Başkan Erdoğan'dan BAE'ye kritik ziyaret: Tarih belli oldu

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Giriş Tarihi: 30.01.2024 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
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TBMM Başkanı Kurtulmuş BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü! Başkan Erdoğan’dan BAE’ye kritik ziyaret: Tarih belli oldu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı. Öte yandan Kurtulmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında BAE'ye ziyarette bulunacağını dile getirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

İŞTE ELE ALINAN KONULAR

Kurtulmuş'un Al Nahyan ile Abu Dabi'deki Kasr Al Bahar'da gerçekleştirdiği görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye-BAE ilişkilerinin geldiği seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dost ve kardeş iki ülke arasındaki işbirliğinin mükemmel düzeyde olduğunu ve her alanda artarak sürmesini arzu ettiklerini belirtti.

Bugün ASELSAN BAE Ofisinin açılışını yaptıklarını anımsatarak, bu alandaki çalışmalardan bahseden Kurtulmuş, BAE ile yüksek teknoloji ve savunma sanayisi alanında büyük işbirliği potansiyelinin varlığına dikkati çekti.

BAE'nin Filistin davasına verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, Filistin'de acil ateşkesin bir an önce sağlanması ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesi için bölge ülkelerinin ortak akılla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

BAŞKAN ERDOĞAN ŞUBAT AYINDA BAE'YE GİDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın şubatta BAE'ye ziyarette bulunacağını söyleyen Kurtulmuş, Başkan Erdoğan'ın bu ziyaretinin ikili ilişkileri daha da güçlü kılacağını kaydetti.

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