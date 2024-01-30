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Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

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Giriş Tarihi: 30.01.2024 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
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Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist teslim oldu

Son dakika: MSB: Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.

Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.

TERÖRİSTLERİN TEK ÇIKIŞ YOLU!

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadeleri kullanıldı.

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