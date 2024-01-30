Hastaneye İsrail baskını! Suikast timi doktor-hasta kılığında 3 Filistinliyi katletti. A Haber katliamın olduğu hastanede
Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma devam ederken Batı Şeria'da da saldırılarını sürdürüyor. Cenin'deki İbn Sina Hastanesi'ne saldıran soykırım ordusu 3 Filistinliyi katletti. Hastane baskınında üç kişiyi öldüren soykırım ordusu bu kişilerin Hamas üyesi olduğunu iddia etti. Öte yandan güvenlik kamerası görüntüleri, terör devleti İsrail'in soykırım timinin hastaneye doktor kılığında girdiğini ortaya çıkardı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel konuyla ilgili detayları aktardı.
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir hastaneye baskın düzenleyerek biri tedavi gören 3 Filistinliyi öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesine baskın gerçekleştirdi.
Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Birleşmiş Milletler ile uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına yaptığı çağrıda, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkı ile sağlık kuruluşlarına karşı işlediği suçlara son verilmesini, sağlık merkezleri ve ekipleri için gerekli korumanın sağlanmasını istedi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, öldürülen 3 Filistinliden ikisinin kardeş olduğu belirtildi.
Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde üç Filistinliyi vurarak öldürdüğü olayda katillerin İbn Sina Hastanesi'ne doktor kılığında girdiği ortaya çıktı.
İnternette dolaşan güvenlik kamerası görüntüleri, üçü kadın kıyafeti giyen ve ikisi tıbbi personel kıyafeti giyen yaklaşık gizli görevlilerinnin, saldırı tüfekleriyle hastanenin koridorunda dolaştığını gösteriyor.
Mehmet Geçgel;
Katliamın gerçekleştiği odayı anlatacak kelime bulamıyorum. Her yer kan gölüne dönmüş durumda ve dehşet verici bir tablo var odanın içerisinde.
İsrail askerleri hastanenin yakınına geldiler burada kılık değiştirerek içeriye girdiler. İçlerinden ikisi sağlık çalışanı kılığına girmişlerdi biri doktor biri hemşire kılığındaydı ve diğer bir asker sanki elinde bebek varmış gibi hasta kılığına girdi bir diğeri tekerlekli sandalyedeydi ve diğeri ise yaşlı bir sivil kılığındaydı. Hastaneye girdikten sonra güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdiler ve katliamı gerçekleştirecekleri 3. kata çıktılar.
İsrail askerleri kata çıktıktan sonra hedeflerinde olan kişi aradılar ve bulduktan sonra katliamı gerçekleştirdiler.
Buradaki sivillerle de görüştük benzeri olmayan bir saldırı olduğunu söylüyorlar.
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