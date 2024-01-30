Hastaneye İsrail baskını! Suikast timi doktor-hasta kılığında 3 Filistinliyi katletti. A Haber katliamın olduğu hastanede

İsrail askerleri hastanenin yakınına geldiler burada kılık değiştirerek içeriye girdiler. İçlerinden ikisi sağlık çalışanı kılığına girmişlerdi biri doktor biri hemşire kılığındaydı ve diğer bir asker sanki elinde bebek varmış gibi hasta kılığına girdi bir diğeri tekerlekli sandalyedeydi ve diğeri ise yaşlı bir sivil kılığındaydı. Hastaneye girdikten sonra güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdiler ve katliamı gerçekleştirecekleri 3. kata çıktılar.

İsrail askerleri kata çıktıktan sonra hedeflerinde olan kişi aradılar ve bulduktan sonra katliamı gerçekleştirdiler.

Buradaki sivillerle de görüştük benzeri olmayan bir saldırı olduğunu söylüyorlar.