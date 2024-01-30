30 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Altınok'tan Yavaş'a belediyecilik dersi! "Bütün şehrin hizmetkarı olacağız"

Altınok'tan Yavaş'a belediyecilik dersi! "Bütün şehrin hizmetkarı olacağız"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2024
ABONE OL
Altınok’tan Yavaş’a belediyecilik dersi! Bütün şehrin hizmetkarı olacağız

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında MEMUR-SEN'i ziyaret etti. Ankara'nın çığ gibi büyüyen sorunlarına çözüm getireceklerini vurgulayan Altınok, "Bütün şehrin hizmetkarı ve belediye başkanı olacağız." dedi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, MEMUR-SEN'i ziyaret etti.

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, basına kapalı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğu Altınok'a seçim çalışmalarında başarılar diledi.

Altınok'un Keçiören Belediye Başkanlığı döneminde emekçiye değer verdiğini ifade eden Yalçın, Turgut Altınok'un isminin Ankara sınırlarının dışına taştığını, hizmetlerinin herkes tarafından bilindiğini kaydetti.

Yalçın, "Büyükşehre ilişkin yolculuğunda MEMUR-SEN ailesi olarak Sayın Başkanımıza başarılar diliyoruz. Bu konuda dualarımızı ve desteklerimizi ifade ediyoruz." dedi.

"ANKARA'YI HEP BERABER YÖNETECEĞİZ"

Altınok ise kendilerini sıcak şekilde karşılayan MEMUR-SEN'e teşekkür etti, büyükşehir belediye başkanı seçilmeleri halinde Ankara'yı ortak akılla, sivil toplum kuruluşları ile istişare içinde yöneteceklerini belirtti.

"SOKAKTA BİR BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIZ"

Ankara'nın aynı zamanda memur ve bürokrat şehri olarak bilindiğine dikkati çeken Altınok, "Herkesi dinleyerek, taleplerini alarak ve istekler doğrultusunda, tabii ki sokakta bir belediye başkanı olacağız. Ankaralılar vekaleti verdiği takdirde Ankaramıza ne yapabiliriz? Memurlarımızın, bürokratlarımızın Ankara'dan ne beklentileri var? Ankara'nın problemleri çığ gibi büyüyor. Çünkü ciddi bir trafik problemi var. Başkentimizde başka problemler de var. Bunları konuştuk, talepleri aldık." diye konuştu.

Altınok'a ziyaretinde AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, AK Parti Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Ülkü Efe Demirhan eşlik etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA