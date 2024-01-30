Altınok'tan Yavaş'a belediyecilik dersi! "Bütün şehrin hizmetkarı olacağız"

"SOKAKTA BİR BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIZ"

Ankara'nın aynı zamanda memur ve bürokrat şehri olarak bilindiğine dikkati çeken Altınok, "Herkesi dinleyerek, taleplerini alarak ve istekler doğrultusunda, tabii ki sokakta bir belediye başkanı olacağız. Ankaralılar vekaleti verdiği takdirde Ankaramıza ne yapabiliriz? Memurlarımızın, bürokratlarımızın Ankara'dan ne beklentileri var? Ankara'nın problemleri çığ gibi büyüyor. Çünkü ciddi bir trafik problemi var. Başkentimizde başka problemler de var. Bunları konuştuk, talepleri aldık." diye konuştu.