Özel - İmamoğlu savaşı günyüzünde! CHP'li İlgezdi fitili ateşledi: İstanbul'dan mı Ankara'dan mı yönetiliyor belli değil
Yerel seçimlere giderayak CHP'deki krizlere bir yenisi daha eklendi. Parti içinde yeniden aday gösterilmeyeceğini öğrenen CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisinden istifa etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi, "Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" demişti. Yaşananlar ardından katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan İlgezdi, İmamoğlu ve Özel arasındaki kaosa gönderme yaparak, "Parti buradan mı yoksa Ankara'dan mı yönetiliyor karar versinler" ifadelerini kullandı. Öte yandan İlgezdi, partiden istifa etmesi hakkında İmamoğlu'na yönelik sert tepkide bulunarak, "Mevkidaşım bana bunu tebliğ edemez" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan "değişim" tartışmaları, 38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle son bulurken, yerel seçimler öncesi parti içinde yeni krizler patlak verdi.
İSTİFA DEPREMİ SÜRÜYOR
CHP'nin aday belirleme sürecinde teşkilatların öneri ve taleplerini dikkate almadığı ve ön seçim yapmadan adayların belirlendiğini ileri süren çok sayıda isim istifa etmeye başladı.
CHP'DE ŞOK İSTİFA
Aday belirleme sürecinde büyük kavgaların yaşandığı CHP'de bu kez şok bir istifa gerçekleşti. CHP yandaşı Barış Yarkadaş, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin partisinden istifa ettiğini duyurdu.
KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERDİ DİYE...
İlgezdi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdiğini aktaran CHP yandaşı Yarkadaş, İlgezdi'nin "Kılıçdaroğlu'na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" dediğini söyledi.
İLGEZDİ CANLI YAYINDA ÖZEL - İMAMOĞLU KRİZİNE VURGU YAPTI: PARTİ BURADAN MI ANKARA'DAN MI YÖNETİLİYOR KARAR VERSİNLER
Partisinden istifa etmesinin ardından katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan İlgezdi, "İstifamla ilgili şunu söyleyeyim ben bir yere aday olmak veya tekrar belediye başkanı olmak için istifa etmedim. CHP'nin kendi organları vardır. MYK'nın üyeleri, belediye başkanı buradan geçer parti meclisinin onay ile atanır. Burada verilemeyecek bir karar asla kabul edilemez. Mevkidaşım bana bunu tebliğ edemez. Parti buradan mı Ankara'dan mı yönetiliyor karar versinler" ifadelerini kullandı.
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