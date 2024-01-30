Özel - İmamoğlu savaşı günyüzünde! CHP’li İlgezdi fitili ateşledi: İstanbul’dan mı Ankara’dan mı yönetiliyor belli değil

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERDİ DİYE...

İlgezdi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdiğini aktaran CHP yandaşı Yarkadaş, İlgezdi'nin "Kılıçdaroğlu'na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" dediğini söyledi.

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Partisinden istifa etmesinin ardından katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan İlgezdi, "İstifamla ilgili şunu söyleyeyim ben bir yere aday olmak veya tekrar belediye başkanı olmak için istifa etmedim. CHP'nin kendi organları vardır. MYK'nın üyeleri, belediye başkanı buradan geçer parti meclisinin onay ile atanır. Burada verilemeyecek bir karar asla kabul edilemez. Mevkidaşım bana bunu tebliğ edemez. Parti buradan mı Ankara'dan mı yönetiliyor karar versinler" ifadelerini kullandı.