İşte AK Parti'nin Eskişehir ilçe adayları! 14 ilçe tam liste! Cumhur İttifakı Eskişehir ilçe adayları kimler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin ilçe adayları tek tek açıkladı. Başkan Erdoğan daha önce Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Nebi Hatipoğlu açıklamıştı. Peki Eskişehir'deki 14 ilçe adayları kimler oldu? İşte Cumhur İttifakı'nın Eskişehir ilçe adayları...