AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun A Haber'e konuştu! "Sarıyer’in AK Parti belediyeciliği ile tanışması lazım"











"SARIYER'İ BELEDİYECİLİK VE HİZMET ANLAMINDA İSTANBUL'UN İNCİSİ YAPMA AZMİNDE VE KARARLILIĞINDAYIZ"

Sarıyer halkı bir çok hizmetten mahrumdur. Sarıyer'imizde birçok spor tesislerimiz yok. Gençlerimizin gidebileceğiz kütüphaneleri yok. Gençlerimizin sosyal aktivite de bulunacağı alanlar yok. Bir de sosyal tesisi olmayan bir belediyeden bahsediyoruz. Hemen karşımızda Beykoz Belediyesi'nde insanların rahatlıkla ailesi ile vakit geçirebildikleri sosyal tesisler varken Sarıyer'de bir tane sosyal tesis yok. Sarıyer'de amatör kulüplerin spor yapacağı 2. bir sahamız yok. Sarıyer'i hem doğal güzelliği ile hem de belediyecilik ile daha sözünü çok ön plana çıkaracağız. Boğaz'ın incisi Sarıyer'i belediyecilik ve hizmet anlamında İstanbul'un incisi yapma azminde ve kararlılığındayız. 31 Mart seçimlerinde Sarıyer'i hakkettiği belediyeciliğe kavuşturacağız.