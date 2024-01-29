AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun A Haber'e konuştu! "Sarıyer’in AK Parti belediyeciliği ile tanışması lazım"
Türkiye 31 Mart yerel seçimlere giderken Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Sarıyer ilçesinde Hüseyin Coşkun aday olarak gösterildi. Coşkun, A Haber ekranlarında Sarıyer için vaatlerini sıraladı. Coşkun, yaptığı açıklamada,”İstanbul 5 yıl, Sarıyer ise 15 yıldır ihmal ediliyor. İstanbul’u yaşadığı filmin 5 yılını Sarıyer’de 15 yıldır yaşıyoruz. Boğazımızın özellikle Tarabya ve İstinye koylarımızda ciddi anlamda denize kirliliğe biz de şahit oluyoruz. Çünkü İBB gerekeni hizmet ve özeni yapmıyor. Sarıyer’de 5 yıldır ilaçlama ve hizmeti durmuş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Murat Kurum seçildikten sonra el birliğiyle Sarıyer’i hakkettiği değeri ve güzelliği tekrar halkımıza ulaştıracağız” dedi.
Türkiye 31 Mart yerel seçimlere giderken Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Sarıyer ilçesinde Hüseyin Coşkun aday olarak gösterildi.
AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Hüseyin Coşkun A Haber'de konuşarak Sarıyer'e yapacakları projelerden ve vaatleri hakkında konuştu.
"Sarıyer'in AK Parti belediyeciliği ile tanışması lazım"
Hüseyin Coşku'un açıklamaları şöyle;
"Sarıyer İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri. Lakin Sarıyer bir tek doğal güzellikleri ile ön planda. 15 yıldır mevcut Sarıyer Belediye yönetiminin iş bilmezliğe hakkettiği değeri ve özeni göstermediği için Sarıyer'imiz ciddi anlamda mahrumdur. Şehrimiz bunu ciddi anlamda hiseetmekte ve bunun yorgunluğunu hissediyoruz. Sarıyer'in AK Parti belediyeciliği ile tanışması lazım.
"SARIYER'İ BELEDİYECİLİK VE HİZMET ANLAMINDA İSTANBUL'UN İNCİSİ YAPMA AZMİNDE VE KARARLILIĞINDAYIZ"
Sarıyer halkı bir çok hizmetten mahrumdur. Sarıyer'imizde birçok spor tesislerimiz yok. Gençlerimizin gidebileceğiz kütüphaneleri yok. Gençlerimizin sosyal aktivite de bulunacağı alanlar yok. Bir de sosyal tesisi olmayan bir belediyeden bahsediyoruz. Hemen karşımızda Beykoz Belediyesi'nde insanların rahatlıkla ailesi ile vakit geçirebildikleri sosyal tesisler varken Sarıyer'de bir tane sosyal tesis yok. Sarıyer'de amatör kulüplerin spor yapacağı 2. bir sahamız yok. Sarıyer'i hem doğal güzelliği ile hem de belediyecilik ile daha sözünü çok ön plana çıkaracağız. Boğaz'ın incisi Sarıyer'i belediyecilik ve hizmet anlamında İstanbul'un incisi yapma azminde ve kararlılığındayız. 31 Mart seçimlerinde Sarıyer'i hakkettiği belediyeciliğe kavuşturacağız.
"SARIYER'DE 5 YILDIR İLAÇLAMA VE HİZMETİ DURMUŞ DURUMDA"
İstanbul 5 yıl, Sarıyer ise 15 yıldır ihmal ediliyor. İstanbul'u yaşadığı filmin 5 yılını Sarıyer'de 15 yıldır yaşıyoruz. Boğazımızın özellikle Tarabya ve İstinye koylarımızda ciddi anlamda denize kirliliğe biz de şahit oluyoruz. Çünkü İBB gerekeni hizmet ve özeni yapmıyor. Sarıyer'de 5 yıldır ilaçlama ve hizmeti durmuş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Murat Kurum seçildikten sonra el birliğiyle Sarıyer'i hakkettiği değeri ve güzelliği tekrar halkımıza ulaştıracağız.
"SARIYER'İN İBB'Yİ HİSSETTİĞİ HİÇBİR ÇALIŞMA YOK"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 yılında seçilince "İstanbul artık İBB'yi hissedecek" dedi. 2019 yılından beri Sarıyer'in İBB'yi hissettiği hiçbir çalışma yok. Biliyorsunuz İstanbul kar esareti altındayken kendisi Sarıyer'imizin en meşhur balıkçıların birinde yemek yiyerek İstanbul esaret altındayken hissetti."
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