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Dolandırıcılara Sibergöz operasyonu! 20 ilde 64 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2024
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Dolandırıcılara Sibergöz operasyonu! 20 ilde 64 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 20 ilde internet üzerinden sanal ortamda nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-20” operasyonlarında 64 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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