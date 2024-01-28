Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'de soruları yanıtlıyor
İstanbul Havalimanı’nı kent merkeziyle buluşturan metro son durağa ulaştı. Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattı’nın açılışı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılış öncesinde A Haber canlı yayında merak edilen tüm soruları yanıtlıyor.
Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattı'nın açılışı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılış öncesi A Haber'de tüm merak edilen soruları yanıtlıyor.
Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarında yer alan satır başları:
İSTANBUL VE ANKARA'NIN TRAFİK ÇİLESİ
Bize artık yer üstü yetmiyor. Büyükşehir için birazcık daha yerin altına inmeye ihtiyacımız var.
İSTANBUL'A METRO YATIRIMLARI NE AŞAMADA?
Gayrettepe-Kağıthane metro hattının açılışını yarın Başkan Erdoğan yapacak. Hedefimiz metro gitmeyen ilçe kalmaması...Bakanlığımız tarafından devam edilen 5 tane metro inşaatı devam ediyor. Öte yandan birçok projelendirme aşamasında olunan metro hattı var.
Y. SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NE DEMİR YOLU PROJESİ
Bu yıl ihalesini yapıp 2028'de hizmete açacağız.
ZENGEZUR KORİDORU NEDEN ÖNEMLİ?
Doğu ile Batı arasında verimli bir güzergah olacak. Alternatifleri geliştirmekte ve çoğaltmak fayda var, Zengezur Koridoru'da bunlardan bir tanesi.
DEMİR YOLLARINA YATIRIM
Azerbaycan'da şu anda demiryolunu yapan Türk firmalar, bu da bizim için gerçekten kıymetli. Kalkınma Yolu Projesi'ni de yine bizim firmalarımız yapacaktır. Bu da bizim için hem bir döviz girdisi hem de insanımıza iş potansiyeli olacaktır.
İSTANBUL-ANKARA ARASI "SÜPER HIZLI TREN"
Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek. Maç başlayacak biz seyahate çıkacağız. Maçın son 10 dakikasını ise gideceğimiz şehirde izleyeceğiz. Hedef trenin hiç durmaması. "Süper hızlı tren" aynı zamanda bir teknolojidir, sadece bir seyahat imkanı değil. Bu neticeylede bu teknolojiyi biz ülkemize getireceğiz.
"YAPAY ZEKA" NE GETİRİYOR?
Yapay zekanın düzenlemesi lazım. Bununla ilgili geliştikçe kanuni düzenlemeleri yapacağız. Zor bir alan ve dünyada da yapay zekaya karşı bir kanuni düzenleme yok. Bunun risklerine karşı önlem alıyoruz.
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