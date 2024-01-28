Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber’de soruları yanıtlıyor

ZENGEZUR KORİDORU NEDEN ÖNEMLİ?

Doğu ile Batı arasında verimli bir güzergah olacak. Alternatifleri geliştirmekte ve çoğaltmak fayda var, Zengezur Koridoru'da bunlardan bir tanesi.

DEMİR YOLLARINA YATIRIM

Azerbaycan'da şu anda demiryolunu yapan Türk firmalar, bu da bizim için gerçekten kıymetli. Kalkınma Yolu Projesi'ni de yine bizim firmalarımız yapacaktır. Bu da bizim için hem bir döviz girdisi hem de insanımıza iş potansiyeli olacaktır.