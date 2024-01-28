TUA Gezeravcı'nın deneylerine ilişkin yeni "Deney Sözlüğü"nü paylaştı!
Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirmeye devam ettiği 13 deneye ilişkin, yeni "Deney Sözlüğü" yayımladı.
TUA'nın sosyal medya hesabından, "Türk Uzay Bilim Misyonu" etiketiyle, Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapacağı "Pranet" ve "Extremophyte" deneyine yönelik paylaşım yapıldı.
Muş BİLSEM öğrencileri tarafından hazırlanan pranet deneyiyle, antibakteriyel özelliğe sahip propolisin mikro yer çekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanıyor.
Görselde, pranet deneyinde yer alan kavramlar propolis, antimikrobiyal, mikroorganizma, sterilizasyon, mikrobiyal floranın sözlük anlamları paylaşıldı.
Extremophyte deneyine ilişkinde ektramofit, fitomediasyon, regolit, transkriptom, rna sekalansmanın anlamları yer aldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1800-3600 prim günle erken emeklilik şartları oluştu! 45-46-47-48-49 yaşa kapı aralandı! SSK, Bağ-Kur'luya prim eşitlemesi...
- Gayrettepe-Kağıthane metro durakları | Gayrettepe Kağıthane metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte durak ve güzergahları...
- Pazartesi iş yerleri açık mı, kapalı mı? 29 Ocak 2024 hamile ve engelli çalışanlar idari izinli sayılır mı?
- 32 gol, 14 asist! Dzeko'nun yanına kalecilerin kabusu geliyor! Fenerbahçe kimseye acımayacak
- ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte?
- İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Saat verildi: 28 Ocak MGM hava raporu...
- SSK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C'linin maaşına ek yatacak! Emekli maaşında +10.000 TL ödeme takvimi netleşti! Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar....
- Cemre ne zaman düşecek? Havaya, suya, toprağa 2024 cemre düşme tarihleri
- 6 ayda 22 kilo verdiren Şeyla Halis diyeti! Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina’sı Menekşe'nin son hali şoke etti! "Beni zayıflatan tek şey..."
- İbrahim Tatlıses’in kara gözlü torunu Berfin'i bir de şimdi görün! Güzelliğini kimden aldığı belli oldu
- Bu kişiler diyet yapsa bile kilo vermiyor! İşte zayıflamayı engelleyen 7 neden...
- İkiz annesi Yasemin Şefkatli hastane odasından paylaştı! Minik oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumu...