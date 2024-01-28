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MİT Başkanı Kalın'dan Irak'ta siyasi temas! Mesud Barzani ile görüştü

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Giriş Tarihi: 28.01.2024 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
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MİT Başkanı Kalın’dan Irak’ta siyasi temas! Mesud Barzani ile görüştü

Milli istihbarat Teşkilatı Başkanı (MİT) İbrahim Kalın, Irak’ta temaslarını sürdürüyor. Kalın, gerçekleştirdiği ziyarette Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile Erbil'de bir araya geldi. Görüşmelerde bölgede yaşanan gelişmeler, ikili ilişkiler, PKK terörü ile etkin mücadele konuları ele alındı. Ayrıca, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığına vurgu yapıldı.

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