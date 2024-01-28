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Son dakika | Bakan Yerlikaya'dan 81 ilde trafik denetleme açıklaması

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Giriş Tarihi: 28.01.2024 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
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Son dakika | Bakan Yerlikaya’dan 81 ilde trafik denetleme açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde, ışıklı veya sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan 807 sürücüye 5 milyon 186 bin lira para cezasının uygulandığını bildirdi.

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