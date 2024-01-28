“Karadeniz’in Gözü” mart ayında açılıyor
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Karadeniz gazının karaya çıkarıldığı nokta olan Zonguldak'taki Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde yaptığı yeni karargahı "Karadeniz'in Gözü" Mart ayında hizmete açılacak. Daha önce İstanbul'daki 369 metrelik televizyon ve radyo kulesi olan Çamlıca projesini geliştiren ve birçok ödüllü projesi bulunan Melike Altınışık imzasını taşıyan yeni karargah, Filyos nehrinin kıyısına konuşlanan dalgalı bir tasarım olarak vücut buldu.
TPAO'nun Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde yapımında sona gelinen yeni karargahında açılış için gün sayılıyor. Daha önce İstanbul'daki 369 metrelik televizyon ve radyo kulesi olan Çamlıca projesini geliştiren ve birçok ödüllü projesi bulunan Melike Altınışık imzasını taşıyan yeni karargah, Filyos nehrinin kıyısına konuşlanan dalgalı bir tasarım olarak vücut buldu.
TÜRKİYE GÖZÜNÜ KARADENİZ'DEN AYIRMAYACAK
Zonguldak'ta inşaatına Haziran 2022'de başlanan TPAO'nun bölgedeki yeni genel merkez binası tasarımı ile büyülerken, yeni karargaha "Karadeniz'in Gözü" adının verildiği öğrenildi. Bitmek üzere olduğu öğrenilen projenin Mart ayında açılmasının planlandığı ifade edildi.Türkiye Petrolleri'nin batı yakasının en can alıcı noktası olan bölgede yer alan tesise "Karadeniz'in Gözü" adı verilirken, bu ismin verilmesindeki en önemli mesajın Türkiye'nin gözünü bölgedeki hidrokarbon yataklarından ve uluslararası haklarından asla ayırmayacağı olduğu ifade edildi.
EŞSİZ BİR SEYİR TERASINA SAHİP
Eşsiz bir gözlem alanına sahip olan yeni karargah, Filyos Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü, antik çağda Billaius olarak adlandırılan noktada inşa edildi.Proje kapsamında ayrıca zaman ve sürekliliğin mekansal birleşimi olarak nitelendirilen mevcut dalgakıran duvarı 110 metre genişliğinde ve 30 metre derinliğinde yeni bir mekana dönüştü.Binadaki ana katlar, liman alanını 360 derece deneyimleyebilecek giriş lobileri, ofisler, toplantı odaları ve gözlem odaları olarak düzenlenmiş durumda.
"2024 KEŞİF YILI OLACAK"
Karadeniz'de son yıllarda yaptığı sondajlarla 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi yeni müjdeler için çalışmalarını sürdürürken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da 2024 yılının keşif yılı olacağını açıkladı.
Önceki gün televizyon yöneticileri ile bir araya gelen Enerji Bakanı Bayraktar, Karadeniz'de devam eden çalışmalara ilişkin, "Karadeniz'de şu anda üç derin sondaj gemimizle beraber üretime odaklandığımız bir süreç yaşıyoruz.Malumunuz 2020 yılında gaz keşfi oldu. Ondan sonraki süreçte üretim safhasına geçtik ve geçtiğimiz yıl itibariyle üretimimiz başladı.Bugün itibariyle 2,7 milyon metreküp günlük üretim yapıyoruz sahada.
Üç tane gemimiz destek gemilerimizle beraber yoğun bir şekilde burada üretimi arttırmaya dönük çalışmalarına devam ediyor.İlk faz 10 bin metreküp diye ilan etmiştik. Dolayısıyla 2,7'den 10'a gelmemiz lazım. Ondan sonra da ikinci fazda birkaç yıl içerisinde 40 milyon metreküp günlük üretime ulaşacağız" dedi.Bununla beraber Akdeniz'de Abdülhamid Han gemisinin sondajına devam ettiğini anlatan Bayraktar, "Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde o da sondajı bitirmiş olacak. Ondan sonraki süreçte yani 2024 yılında denizlerde biz üretime odaklanıyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 6 ayda 22 kilo verdiren Şeyla Halis diyeti! Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina’sı Menekşe'nin son hali şoke etti! "Beni zayıflatan tek şey..."
- İbrahim Tatlıses’in kara gözlü torunu Berfin'i bir de şimdi görün! Güzelliğini kimden aldığı belli oldu
- Bu kişiler diyet yapsa bile kilo vermiyor! İşte zayıflamayı engelleyen 7 neden...
- İkiz annesi Yasemin Şefkatli hastane odasından paylaştı! Minik oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumu...
- Usta oyuncu sevenlerini üzdü! Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi! Sağlık durumu...
- Fahriye Evcen'in rengarenk kayak stili mest etti! Oğulları Karan ve Kerem ile pozlara doyamadı! Tıpkı babası Burak Özçivit...
- Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak'ın annesini gören bir daha bakıyor! Benzerlikleri olay oldu!
- İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! 1 parçası hafızayı çelik gibi yapıyor
- Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a darp davasında yeni gelişme! Adli Tıp raporunda o detay dikkat çekti!
- Kemal Sunal efsanesi Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı bakın nasıl değişti! Yeşilçam'ın minik yıldızı yıllar sonra...
- 1 haftada 5 kilo verdiriyor! Yağları parçalayan, göbek eriten çay tarifi...
- Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Yalı Çapkını 55. bölüm fragmanındaki o sahne...