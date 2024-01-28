“Karadeniz’in Gözü” mart ayında açılıyor

Üç tane gemimiz destek gemilerimizle beraber yoğun bir şekilde burada üretimi arttırmaya dönük çalışmalarına devam ediyor.İlk faz 10 bin metreküp diye ilan etmiştik. Dolayısıyla 2,7'den 10'a gelmemiz lazım. Ondan sonra da ikinci fazda birkaç yıl içerisinde 40 milyon metreküp günlük üretime ulaşacağız" dedi.Bununla beraber Akdeniz'de Abdülhamid Han gemisinin sondajına devam ettiğini anlatan Bayraktar, "Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde o da sondajı bitirmiş olacak. Ondan sonraki süreçte yani 2024 yılında denizlerde biz üretime odaklanıyoruz.