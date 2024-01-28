Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: "Ülkemizin yeni hedefi dünya savunma sanayisi devleri arasında yer almak"

Son dönemdeki gelişmelerle birlikte Türk SİHA'larının farklı coğrafyalardaki etkinliğinin görüldüğüne dikkati çeken Görgün, "Savaş alanındaki doktrinlerin değiştirildiği teknolojileri üreten bir ülke konumuna geldik. Dış politikanın önemli ve etkin bir enstrümanı oldu savunma sanayisi. Dost ve müttefik ülkelerle yetkinliklerimizi paylaşarak daha geniş çerçevede sorunlara çözüm oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Türk savunma sanayisinin 3500'ü aşkın firma, 850'den fazla proje, 5,5 milyar dolar ihracatıyla önemli bir yol katettiğine değinen Görgün, daha yapılacak çok şey, gidilecek çok mesafe olduğunu vurguladı. Görgün, sektörün geçen yıl yapılan teslimatların 2 katı kadar yeni sözleşme imzaladığını bildirdi.