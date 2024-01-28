CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti'den "Öcalan için mücadele" çağrısı! Özgür Özel üç maymunu oynamaya devam ediyor...
CHP'nin ittifak ortağı olan PKK'nın partisi olan DEM Parti masaya Öcalan üzerinden pazarlığa otururken PKK'dan yeni bir talimat geldi. DEM Parti'ye "Öcalan'ın özgürlüğünü hedefleyen eylemleri büyütün" talimatı gelirken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Birçok kurumumuz sayın Öcalan’a özgürlük için yürüyüş gerçekleştirecek. DEM Parti olarak destekliyoruz" açıklamasında bulundu. Bu açıklama sonrası CHP'den nasıl bir çıkış geleceği ise merak konusu oldu. İşte detaylar...
CHP - DEM hattındaki yerel seçim ittifakı bebek katili Abdullah Öcalan'ın özgürleştirilmesi üzerine temellendirildi.
"ASIL GÜNDEM ÖCALAN'DI"
Durum öyle bir boyut kazandı ki CHP Genel Merkezi'nde yollarına kırmızı halılar serilen DEM görüşmenin asıl gündeminin Öcalan ve kayyumlar olduğunu duyurdu.
DEM'li Tayip Temel, "Asıl gündemimiz Öcalan'dı, bunun yanı sıra kayyumları, Can Atalay'ı ve terör suçundan tutuklu yüzlerce arkadaşımızın durumunu da konuştuk" şeklinde konuştu.
CHP OY UĞRUNA "ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK" ÇİZGİSİNDE
DEM Parti Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan da PKK televizyonuna konuk olup bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi.
Öncelikli gündemlerinin Öcalan üzerindeki tecrit olduğunu dile getiren Ayan, CHP'nin de bu durumu kabullendiğini işaret ederek "Seçime giderken tüm ittifaklarımızın bu dengeyi kabul etmesinden kaynaklı bu bir gerçekliğimiz. Öcalan kendi üzerindeki rol ve misyonunu oynayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.
DURAN KALKAN'DAN TALİMAT: DİRENME HAMLEMİZİ BÜYÜTELİM
Bilindiği üzere DEM Parti her platformda bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük talep ediyor. CHP ile yapılan ittifak görüşmesinde de Özgür Özel'le Öcalan pazarlığına oturan DEM'lilere yol haritası PKK elebaşı Duran Kalkan'dan geldi.
Kalkan, geride bıraktığımız günlerde "Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü hedefleyen eylem, direnme hamlelerini büyütmeli, zafere taşımalıyız" açıklamasında bulundu.
DEM PARTİ'DEN SKANDAL ÇIKIŞ
Tüm bu yaşananların gölgesinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin il eş başkanları toplantısında skandal açıklamalarda bulundu.
ÖNCE CHP İLE 'ÖCALAN' PAZARLIĞI YAPTI SONRA KANDİL'İN TALİMATINA UYDU
Geride bıraktığımız gün Özgür Özel'le 'Öcalan' pazarlığına oturan, PKK'dan da "Öcalan'ın özgürlüğünü hedefleyen eylemleri büyütün" talimatı alan Bakırhan, teröristbaşına özgürlüğü için mücadele edeceklerini söyledi.
Bakırhan, "Birçok kurumumuz sayın Öcalan'a özgürlük için yürüyüş gerçekleştirecek. DEM Parti olarak destekliyoruz" dedi.
PKK'DAN CHP VE DEM'E YOL HARİTASI
PKK'nın Avrupa ayağından da "Süreç Öcalan'ın özgürleştirilmesine müsait" açıklaması geldi. CHP ve DEM'e yol haritası çizildi.
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