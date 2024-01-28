CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti'den "Öcalan için mücadele" çağrısı! Özgür Özel üç maymunu oynamaya devam ediyor...

CHP OY UĞRUNA "ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK" ÇİZGİSİNDE

DEM Parti Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan da PKK televizyonuna konuk olup bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi.



Öncelikli gündemlerinin Öcalan üzerindeki tecrit olduğunu dile getiren Ayan, CHP'nin de bu durumu kabullendiğini işaret ederek "Seçime giderken tüm ittifaklarımızın bu dengeyi kabul etmesinden kaynaklı bu bir gerçekliğimiz. Öcalan kendi üzerindeki rol ve misyonunu oynayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.