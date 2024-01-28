MHP 31 Mart’a Mersin’den başladı | Bahçeli’den flaş açıklama: Mersin 5 yıldır yerinde sayıyor

'KAYIRMACILIK, YOLSUZLUK MERSİN'İN ÖNÜNÜ KAPATTI'

Devamlı şaibelerle anılan bir belediye yönetimi karşımızdadır. CHP zihniyeti hepten çuvallamıştır. Başaracak olan Mersin sevdalıları şehremini vazifesini üstlenmeli. Kayırmacılık, yolsuzluk Mersin'in önünü kapattı. Üretmeyenlere, Mersin'i tanımayanlara uğurlar olsun demeliyiz. Mersin için ümitler yeşermiştir. Mersin bizim, Türkiye hepimizindir.

Demlenen dejenere olmuş cepheye karşılık veriyorsunuz. Mersin ayak bağlarını söküp atacak. Yıkım belediyeciliğinin 63 günü kaldı.

Önümüzdeki 5 yıl için onay istiyoruz. Mersin'i daha da büyütmek arzusundayız. Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayımız Serdar Soydan'dır. Silifke belediye başkan adayımız Sadık Altınok, Toroslar belediye başkan adayımız Ali Öz'dür.

'İSRAİL'DEN HESAP SORULMALIDIR'

Gazze'de çocuklar katlediliyor. İsrail soykırım suçu işliyor. Artık bu kan durmalı, silahlar susmalıdır. İki devletli çözüm iklimi olmalı. İhtiyati tedbir kararı alınması müsbet bir gelişmedir. Ara kararı hiçbir ülke görmezde gelemez üç maymunu oynayamaz.

Adalet mutlaka tecelli edilmeli. Türkiye bu süreçte insanlığın safında zalimliğin karşısında. Ürkenlerin farkındayız. Türkiye'yi zora sokmak için terör örgütlerini kullanıyorlar. Maksat Türkiye'yi durdurmak. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde meşru varlığımızı çekemiyorlar.