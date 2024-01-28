MHP 31 Mart'a Mersin'den başladı | Bahçeli'den flaş açıklama: Mersin 5 yıldır yerinde sayıyor
Son dakika haberi... MHP 31 Mart yerel seçimler kapsamındaki mitinglerine Mersin'den başladı. Devlet Bahçeli partisinin mitinginde halka hitap etti. Bahçeli CHP belediyeciliği ile 5 yıldır hizmete hasret kalmış şehir için "Mersin son 5 yıldır yerinde saymakta. İdeolojik belediye anlayışı Mersin'i yorgun düşürmüştür. Hukuksuzluk Mersin'in yolunu kapatmıştır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimler için sahaya iniyor. Bahçeli, mitinglerine Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104'üncü yıl dönümünde başladı.
Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de 'Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin' temalı açık hava toplantısında konuşuyor. Devlet Bahçeli, 'CHP zihniyeti sınıfta kaldı. Kayırmacılık, yolsuzluk Mersin'in önünü kapattı.' dedi.
MHP Lideri Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Cumhur bizim Türkiye hepimizin. Mersin bizim Türkiye alayımızın kararlığı ile tek nefes olalım istiyoruz. 31 Mart seçimlerinin ülkemize, demokrasimize milli birlik ve dirliğimize hayırlar getirmesini diliyorum. Mersin kardeşliğin timsalidir, aymazlığa geçit yoktur. Mersin son 5 yıldır yerinde saymakta. İdeolojik belediye anlayışı Mersin'i yorgun düşürmüştür. Hukuksuzluk Mersin'in yolunu kapatmıştır.
Şimdiye kadar kazanan bir avuç çıkarcıdır. CHP'li büyükşehir belediyesi bağlanan umutları israf etmiştir, hayal kırıklığı devasa boyutlara ulaşmıştır.
'KAYIRMACILIK, YOLSUZLUK MERSİN'İN ÖNÜNÜ KAPATTI'
Devamlı şaibelerle anılan bir belediye yönetimi karşımızdadır. CHP zihniyeti hepten çuvallamıştır. Başaracak olan Mersin sevdalıları şehremini vazifesini üstlenmeli. Kayırmacılık, yolsuzluk Mersin'in önünü kapattı. Üretmeyenlere, Mersin'i tanımayanlara uğurlar olsun demeliyiz. Mersin için ümitler yeşermiştir. Mersin bizim, Türkiye hepimizindir.
Demlenen dejenere olmuş cepheye karşılık veriyorsunuz. Mersin ayak bağlarını söküp atacak. Yıkım belediyeciliğinin 63 günü kaldı.
Önümüzdeki 5 yıl için onay istiyoruz. Mersin'i daha da büyütmek arzusundayız. Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayımız Serdar Soydan'dır. Silifke belediye başkan adayımız Sadık Altınok, Toroslar belediye başkan adayımız Ali Öz'dür.
'İSRAİL'DEN HESAP SORULMALIDIR'
Gazze'de çocuklar katlediliyor. İsrail soykırım suçu işliyor. Artık bu kan durmalı, silahlar susmalıdır. İki devletli çözüm iklimi olmalı. İhtiyati tedbir kararı alınması müsbet bir gelişmedir. Ara kararı hiçbir ülke görmezde gelemez üç maymunu oynayamaz.
Adalet mutlaka tecelli edilmeli. Türkiye bu süreçte insanlığın safında zalimliğin karşısında. Ürkenlerin farkındayız. Türkiye'yi zora sokmak için terör örgütlerini kullanıyorlar. Maksat Türkiye'yi durdurmak. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde meşru varlığımızı çekemiyorlar.
ABD'YE TEPKİ
ABD Suriye'de ne arıyor, Irak'ta ne geziyor. ABD'nin Suriye ve Irak'tan tamamen çekilmesinden başka seçenek yok. Türkiye, bölücü terör örgütüne verilen destekten rahatsızdır. Türkiye egemenlik haklarından vazgeçmeyecektir. Hiç kimse tarih gerçeğini değiştirmeyecektir. Tek terörist kalmayana kadar mücadele sürecektir.
Demlenmiş CHP terörle mücadeleye şaşı bakmakta. CHP terör örgütünün kafesinde. Terörist Demirtaş'ın avukatı CHP'dir. Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir. Mersin'in demlenmiş CHP zihniyetinden kurtarmak mecburiyettir.
"CHP TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN ESİR EDİLDİ"
CHP; bölücü terör örgütünün kafesindedir. Tezkereye 'hayır' diyen CHP'dir. TBMM'de terör saldırılarına karşı hazırlanmış ortak metinlere imza atmayan CHP'dir. Yönetimi altında bulunan belediyeleri bölücülere teslim eden CHP'dir. Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir. Bugünkü CHP esirdir, işgal edilmiştir. Mersin'i 'demlenmiş' CHP'den arındırmak milli huzurumuz adına mecburiyettir."
Unutmayanız elbette yapacağız hep birlikte başaracağız. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri 31 Mart'ta pekişecektir. Merkezden yerele umuda yürüme azmindeyiz. Cumhur İttifakı varsa huzur vardır. Türkiye milletinin desteği ile Türkiye Yüzyılı hedefleri birer birer olacaktır. Mersin için canla başla çalışacağız.
Seçme katılımın yüksek olması tarihi önemdedir. Sandık güvenliğine dikkatte de hassasiyet gösterilmelidir.
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