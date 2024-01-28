Anne babalar aman dikkat! Çocuklarınızın oynadığı oyunları tek tek kontrol edin! Büyük tehlike ellerinde

ÇOCUKLARIN HANGİ OYUNU OYNADIKLARI TAKİP EDİN

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, aileleri ve çocukları mobil oyunlara yönelik önemli uyarılarda bulundu. Kırık, "Ailelerin ve çocukların mobil oyunların potansiyel tehlikelerine karşı daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda farkındalık yaratmak önemlidir.Aileler, çocuklarının mobil oyun oynarken güvenliği sağlamak için bazı önlemler alabilirler. Öncelikle, hangi mobil oyunları oynadığını takip etmek ve çocuğunuzun çevrimiçi bağlantıda olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Ayrıca, çocuğunuzun kimlerle etkileşimde bulunduğunu gözlemlemek ve çocuğunuza internet üzerinde kişisel bilgilerini paylaşmamaları gerektiğini öğretmek hayati öneme sahiptir" dedi.

ÇOCUKLARA FOTOĞRAF PAYLAŞMAMALARI KONUSUNDA UYARIN



Ailelerin, çocukları korunması noktasında atacağı adımları aktaran Kırık, "Çocuklar da bu tür tehlikelerden korunmak için bazı adımlar atabilirler. İlk olarak, internet üzerinde kişisel bilgilerini paylaşmamak ve tanımadıkları kişilerle iletişim kurmamak önemlidir. Ayrıca, kendilerini güvende hissetmedikleri durumlarda bir yetişkine haber verme alışkanlığı kazanmaları önemlidir. Bu şekilde, çocuklar kendilerini koruyabilir ve çevrimiçi ortamlarda güvende kalabilirler.Öte yandan, çocuklara özel uyarılar da yapılmalıdır. Örneğin, çocuklara asla kişisel bilgilerini veya fotoğraflarını paylaşmamaları gerektiği konusunda sık sık hatırlatılmalıdır. Ayrıca, çocuklar oyun oynarken veya çevrimiçi sohbetlerde tanıştıkları kişilere güvenmemeleri konusunda uyarılmalıdır. En önemlisi, kendilerini güvende hissetmedikleri durumlarda oyun oynamayı bırakmaları ve bir yetişkine haber vermeleri gerektiği vurgulanmalıdır."