Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı! “Azerbaycan’la enerji alanında yürümeye devam ediyoruz”



Azerbaycan'la ilişkilerin temelinde doğalgaz ve petrol alanında yapılan çalışmalar olduğunu belirten Bayraktar, "Bunu geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de daha ileriye götürmek istiyoruz. Özellikle bölgesel anlamda oynadığımız rol, birlikte Avrupa'nın arz güvenliğine katkımız. Bu konular burada bugün ele aldığımız konular arasında" diye konuştu.

"DÜNYA PETROL ARZI İÇİN ÖNEM ARZ EDEN OPERASYONU UZUN YILLARDIR DEVAM ETTİRİYORUZ"

Elektrik alanındaki işbirliğinin Azerbaycan ile Türkiye'yi biraz daha birbirine bağlayacağını ifade eden Bayraktar, "Burada da özellikle Nahçıvan'dan Türkiye'ye elektrik ihracatı ve burada üretilecek elektriğin Türkiye piyasasına gelmesi konularını teknik düzeyde ele aldık. Bundan sonraki süreçte de bunu daha da ileri götürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.