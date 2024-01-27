Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı! “Azerbaycan’la enerji alanında yürümeye devam ediyoruz”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Azerbaycan’la ikili işbirliğimizi iki kardeş ülke olarak daha ileriye taşımak için enerji alanında kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz” dedi.
Bakan Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'daki temaslarını tamamladı. Bakan Bayraktar, Bakü'deki temaslarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile Türkiye'nin "bir millet, iki devlet" anlayışı içerisinde enerji alanında yoğun bir işbirliği ve temas içerisinde olduğunu belirterek, "Bu kapsamda bugün çalışma toplantıları kapsamında hem değerli meslektaşım Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov beyle çok verimli toplantılar gerçekleştirdik" dedi.
Azerbaycan'la ilişkilerin temelinde doğalgaz ve petrol alanında yapılan çalışmalar olduğunu belirten Bayraktar, "Bunu geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de daha ileriye götürmek istiyoruz. Özellikle bölgesel anlamda oynadığımız rol, birlikte Avrupa'nın arz güvenliğine katkımız. Bu konular burada bugün ele aldığımız konular arasında" diye konuştu.
"DÜNYA PETROL ARZI İÇİN ÖNEM ARZ EDEN OPERASYONU UZUN YILLARDIR DEVAM ETTİRİYORUZ"
Elektrik alanındaki işbirliğinin Azerbaycan ile Türkiye'yi biraz daha birbirine bağlayacağını ifade eden Bayraktar, "Burada da özellikle Nahçıvan'dan Türkiye'ye elektrik ihracatı ve burada üretilecek elektriğin Türkiye piyasasına gelmesi konularını teknik düzeyde ele aldık. Bundan sonraki süreçte de bunu daha da ileri götürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu hazırlıklarının da görüşüldüğünü söyleyen Bayraktar, "Dördüncüsünü bu yıl gerçekleştireceğiz ve inşallah dördüncü toplantımız Türkiye'de olacak" ifadelerini kullandı.
Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı vasıtasıyla uzun yıllardır Azerbaycan petrolünün Türkiye'ye, Ceyhan Limanı'na ve oradan da dünya piyasalarına gittiğini kaydeden Bayraktar, "Dünya petrol arzı için çok önem arz eden bir operasyonu uzun yıllardır devam ettiriyoruz. Bundan sonra da devam ettireceğiz. Bu çerçevede bu yapıcı ikili işbirliğimizi iki kardeş ülke olarak daha ileriye taşımak için enerji alanında kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 6 ayda 22 kilo verdiren Şeyla Halis diyeti! Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina’sı Menekşe'nin son hali şoke etti! "Beni zayıflatan tek şey..."
- İbrahim Tatlıses’in kara gözlü torunu Berfin'i bir de şimdi görün! Güzelliğini kimden aldığı belli oldu
- Bu kişiler diyet yapsa bile kilo vermiyor! İşte zayıflamayı engelleyen 7 neden...
- İkiz annesi Yasemin Şefkatli hastane odasından paylaştı! Minik oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumu...
- Usta oyuncu sevenlerini üzdü! Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi! Sağlık durumu...
- Fahriye Evcen'in rengarenk kayak stili mest etti! Oğulları Karan ve Kerem ile pozlara doyamadı! Tıpkı babası Burak Özçivit...
- Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak'ın annesini gören bir daha bakıyor! Benzerlikleri olay oldu!
- İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! 1 parçası hafızayı çelik gibi yapıyor
- Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a darp davasında yeni gelişme! Adli Tıp raporunda o detay dikkat çekti!
- Kemal Sunal efsanesi Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı bakın nasıl değişti! Yeşilçam'ın minik yıldızı yıllar sonra...
- 1 haftada 5 kilo verdiriyor! Yağları parçalayan, göbek eriten çay tarifi...
- Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Yalı Çapkını 55. bölüm fragmanındaki o sahne...