Başkan Erdoğan’dan şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in ailesine taziye ziyareti

"ZİYARET YAKLAŞIK YARIM SAAT SÜRDÜ"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çelik, "Başkan Erdoğan şuan da Eskişehir'de 12 Ocak tarihinde Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesini ziyaret etti. Daha sonrasında kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet ediyor. Başkan Erdoğan'ın yoğun bir programı vardı. Öncelikle aday tanıtımı programına katıldı. Ardından gençlerle bir araya geldi. Sonra şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü. Sonrasında kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Burada Başkan Erdoğan'a vatandaşlar, yoğun bir sevgi selinde bulunuyor." dedi.