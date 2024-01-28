28 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine taziye ziyareti

Başkan Erdoğan'dan şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine taziye ziyareti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2024 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in ailesine taziye ziyareti

Başkan Erdoğan, 12 Ocak 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in Eskişehir'de yaşayan ailesini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, 12 Ocak 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesini Eskişehir'de ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'ın, şehidin Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki evinde babası Nazif ve annesi Ferah Evcin'e başsağlığı dileğinde bulunduğu, şehit Evcin ve tüm şehitler için dua edildiği belirtildi.


Erdoğan'ın ziyaretinde AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, ziyaretin ardından evin önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak sohbet etti, çocuklara hediyeler verdi.

"ZİYARET YAKLAŞIK YARIM SAAT SÜRDÜ"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çelik, "Başkan Erdoğan şuan da Eskişehir'de 12 Ocak tarihinde Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesini ziyaret etti. Daha sonrasında kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet ediyor. Başkan Erdoğan'ın yoğun bir programı vardı. Öncelikle aday tanıtımı programına katıldı. Ardından gençlerle bir araya geldi. Sonra şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü. Sonrasında kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Burada Başkan Erdoğan'a vatandaşlar, yoğun bir sevgi selinde bulunuyor." dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Dijital Medya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesini ziyaret etti." ifadelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA