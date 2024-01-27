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MHP 55 adayı daha açıkladı!

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Giriş Tarihi: 27.01.2024
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MHP 55 adayı daha açıkladı!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için partisinin 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

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