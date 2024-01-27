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AK Parti İzmir'in yeni seçim şarkısı: "Sevdik Sevdalandık"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2024 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
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AK Parti İzmir’in yeni seçim şarkısı: Sevdik Sevdalandık

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında "Sevdik Sevdalandık" isimli şarkı hazırladı.

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