Hangi parti kaçıncı sırada olacak? Oy pusulası için kura çekimi! İşte AK Parti ve MHP'nin yeri
Son dakika haberleri… 31 Mart Yerel Seçimlerinde partilerin oy pusulasındaki yerini belirleyecek kura çekimi yapıldı. AK Parti oy pusulasında ilk sırada yer alacak. MHP'nin pusuladaki yeri 31. sıra oldu.
Seçim takvimine göre; kura çekimiyle seçime katılacak partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu. YSK başkanlığında gerçekleştirilen kuraya seçime katılım şartlarını sağlayan 35 parti girdi.
HANGİ İBARELER YER ALACAK?
Belediye başkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının en üstünde "Siyasi Partiler", bağımsız adaylar varsa "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi olacak. Kura sonucuna göre de pusulada soldan sağa partiler ile adaylarının ad ve soyadları sıralanacak.
35 PARTİ SEÇİME GİRECEK
Öte yandan, seçime katılabilme yeterliliğine sahip 35 parti arasında yer alan Yenilik Partisi, daha önce YSK'ye Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını bildirmişti. MHP'nin oy pusulasındaki yeri 31. sırasında olurken HÜDA-PAR 20. sıradan seçime girecek. AK Parti oy pusulasında ilk sırada yer alacak.
YSK BAŞKANI YENER'DEN AÇIKLAMA
YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
31 Mart 2024 pazar günü yapılacak seçimlere katılacak olan partilerin pusuladaki yerlerin belirlenmesiyle ilgili kura çekim törenine hoş geldiniz. Yenilik Partisi, daha önce Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını belirttiğinden kuraya 35 parti katılacaktır.
31 Mart 2024 pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılma hakkı kazanan partiler:
Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi.
PARTİLERİN PUSULADAKİ SIRALAMASI
Millet Partisi - 26
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) - 31
Hüda-Par - 20
Yeni Türkiye Partisi - 17
Gelecek Partisi - 16
Sol Parti - 3
Hak ve Özgürlükler Partisi - 21
Memleket Partisi - 5
Aydınlık Demokrasi Partisi - 30
Demokratik Sol Parti (DSP) - 7
Adalet Birlik Partisi - 23
Emek Partisi - 19
Halkın Kurtuluş Partisi - 13
Güç Birliği Partisi - 25
Milli Yol Partisi - 27
AK Parti - 1
Yeniden Refah Partisi - 8
Zafer Partisi - 12
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) - 18
Ocak Partisi - 22
Vatan Partisi - 35
Saadet Partisi - 34
Anavatan Partisi - 6
Türkiye ve İşçi Partisi (TİP) - 32
Bağımsız Türkiye Partisi - 15
Anadolu Birliği Partisi - 11
Genç Parti - 29
Demokrat Parti - 24
Adalet Partisi - 28
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Parti) - 33
İYİ Parti - 2
Türkiye Komünist Partisi (TKP) - 10
Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi - 9
Türkiye Komünist Hareketi - 14
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