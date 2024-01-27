Hangi parti kaçıncı sırada olacak? Oy pusulası için kura çekimi! İşte AK Parti ve MHP’nin yeri

YSK BAŞKANI YENER'DEN AÇIKLAMA

YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

31 Mart 2024 pazar günü yapılacak seçimlere katılacak olan partilerin pusuladaki yerlerin belirlenmesiyle ilgili kura çekim törenine hoş geldiniz. Yenilik Partisi, daha önce Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını belirttiğinden kuraya 35 parti katılacaktır.

31 Mart 2024 pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılma hakkı kazanan partiler:

Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi.