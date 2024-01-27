Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP ile köprüleri attı canlı yayında bombardımana tuttu: Utanmalısınız
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir canlı yayında CHP'yi adeta bombardımana tuttu. CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in kendisi hakkındaki iddialarına tepki gösteren İnce, "Utanmalısınız" dedi. CHP ile yaptığı görüşmelerde neler yaşandığını da anlatan İnce, "Bana kumpas kuranları aday yaptılar" ifadelerini kullandı.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayım devam ederken, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla CHP ile köprüleri tamamen atan ve yerel seçimlere Memleket Partisi olarak tek gireceklerini açıklayan Genel Başkan Muharrem İnce, CHP yandaşı Sözcü TV'de katıldığı programda Özgür Özel başta olmak üzere CHP yönetimini adeta bombaladı. CHP tarafından kendisine haksızlık yapıldığını söyleyen Muharrem İnce, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in kendisi hakkında söylediği sözlere de yanıt verirken "Utanmalısınız" ifadesini kullandı.
CHP'nin DEM Parti ile yaptığı ortaklığa da tepki gösteren Muharrem İnce, "İttifak yapacak mısınız?" sorusuna "Siyahla beyaz kadar ayrışmışız nasıl beraber olacağız? Gençliğimdeki parti gitmiş başka bir yapı gelmiş" sözleriyle yanıt verdi.
"CHP BANA KUMPAS KURANLARI ADAY YAPTI"
CHP ile yaptığı görüşmelerde bilinmeyenleri de anlatan İnce, "Bana kumpas kuranları aday yaptılar" dedi. Yerel seçimlerde "İstanbul'da koşulsuz destek vereceğiz" açıklamasından neden döndüğü ile ilgili soruya da yanıt veren Muharrem İnce, "Bana kaset kumpasını kuranları baş köşede ağırlayıp, aday gösterdiler. Bunlar beni istemiyorlar. Bütün bunlar olurken ayıp olmuyor mu?" sözleriyle duruma tepki gösterdi. "Bir ilçe istemişim vermemişler, aferin size aferin" diyen İnce, "Ali Babacan'a onlarca vekil verirken iyi de İnce'ye bir belediye mi veremediniz?" dedi.
İnce daha sonra sözlerine, "Bir ilçe istediysem çok sembolik bir şey istedim. Ali Babacan'a onlarca vekil verirken iyi de İnce'ye bir belediye mi veremediniz? Sizin derdiniz üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Kurultay derdiniz var sizin seçim yapmak gibi derdiniz yok. Koltuk derdiniz var Ben sizin ayağınıza beş kez geldim. Bu seçim önemli dedim. Bana kaset kumpasını kuranları baş köşede ağırlayıp, aday gösterdiler. Bunlar beni istemiyorlar. Bütün bunlar olurken ayıp olmuyor mu? Ümit Özdağ'a MİT müsteşarlığı verirken, 3 bakanlık verirken iyi, Temel Karamollaoğlu'na Gültekin Uysal'a cumhurbaşkanlığı verirken iyi de İnce'ye verirken kötü. Bunlar komik çocuklar ya!" ifadeleri ile devam etti.
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