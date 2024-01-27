Başkan Erdoğan’dan İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi gören çocuklara ziyaret

2 BİN 60 YATAKLI HASTANE

İzmir Şehir Hastanesi, genel hastane ile kadın doğum ve çocuk hastanesi, kalp damar ve kardiyoloji hastanesi, onkoloji Hastanesi, fizik tedavi hastanesi, adli psikiyatri hastanesi, kemik iliği merkezi, organ nakli merkezi, inme merkezi, uyku merkezi ve hiperbarik oksijen tedavi merkezini içeriyor.