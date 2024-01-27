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Başkan Erdoğan'dan İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara ziyaret

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Giriş Tarihi: 27.01.2024 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
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Başkan Erdoğan’dan İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi gören çocuklara ziyaret

Başkan Erdoğan açılışını gerçekleştirdiği İzmir Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak tedavi gören çocukları ziyaret etti. Başkan Erdoğan, ayrıca çocuklar ile sohbet ederek ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulunurken doktorlardan ise tedavi gören çocukların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Başkan Erdoğan açılışını gerçekleştirdiği İzmir Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu, tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, tedavi gören çocuklar ile sohbet ederek ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Erdoğan ayrıca çocukların tedavisi ile ilgili doktorlardan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı Djital Medya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Rece Tayyip Erdoğan açılışını gerçekleştirdiği İzmir Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu, tedavi gören çocukları ziyaret etti." ifadelerine yer verdi.

EKİM AYINDA HASTA KABULÜ BAŞLAMIŞTI
Yapımı tamamlanan İzmir Şehir Hastanesi 16 Ekim 2023'te hasta kabulüne başlamıştı.

2 BİN 60 YATAKLI HASTANE
İzmir Şehir Hastanesi, genel hastane ile kadın doğum ve çocuk hastanesi, kalp damar ve kardiyoloji hastanesi, onkoloji Hastanesi, fizik tedavi hastanesi, adli psikiyatri hastanesi, kemik iliği merkezi, organ nakli merkezi, inme merkezi, uyku merkezi ve hiperbarik oksijen tedavi merkezini içeriyor.

374 YOĞUN BAKIM YATAĞI
İleri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, toplam 628 bin 15 metrekare kapalı alana sahip hastanenin 337 polikliniği, 54 ameliyathanesi, 374 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı bulunuyor.

EGE BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK HASTANESİ
İzmir Şehir Hastanesi, bu özellikleriyle Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesi olma niteliğini taşıyor. İzmir Karşıyaka Çevre Yolu yanındaki alana kurulan hastanenin yapımı, 2017'de başlamıştı.

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