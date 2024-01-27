İzmir’de 5,1 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu çevre illerde de hissedildi

BAŞKA FAY HATTINI TETİKLER Mİ?

Kuşadası Körfezi'nin kuzeyinde olması bu bölgede uzun olmayan sismik profiller var. Asıl önemli olan kara üzerinde uzanımlı olan faylar var. Zaten İzmir'in çevresinde çok sayıda deprem oluyor. İzmir'de 6'nın üzerinde olacak depremler bizi şaşırmaz. 5,1 şiddetindeki depreme bakarak bu önce ya da daha büyüğü gelecek demek teknik olarak mümkün değil. Başka fay hatlarını tetikleyeceğini söylemek de çok mümkün değildir. Ancak daha küçük artçı depremler görülebilir. Bölge bir deprem bölgesi. Şaşırmaya gerek yok. Türkiye'de 5,5 büyüklüğündeki depremlerde bazen yıkımlar olabilir. Bu da yapı stoklarının iyi mühendislik görmediğini gösteriyor. Büyük depremlerin olmadığı süreleri iyi değerlendirip kentsel dönüşüm projelerinin sağlık şekilde yürütülmesi gerekir.

Depremler ne kadar sığ olursa hissedilebilirliği o kadar çok oluyor. Dolayısıyla 8 KM'ye kadar olan derinlikler çok değil. Bunları biz sığ depremler olarak kabul ediyoruz. Bu zemine apartmana bulunduğunuz mekana bağlı olarak çok fazla hissedilebilir. Vatandaşlar onu 5'ten daha büyük yaşayabilir.