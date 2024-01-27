İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu çevre illerde de hissedildi
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde sabah saatlerinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, İzmir ve çevre illerden hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 08.19 sıralarında merkez üssü Kuşadası Körfezi - Menderes olan, yerin 8,51 kilometre derinliğinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
İZMİR VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
İzmir Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak 08.19 itibarıyla meydana gelen 5.1 şiddetindeki deprem ile ilgili valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
Aydın Valisi Yakup Canbolat da depremle ilgili bir ihbarın olmadığını açıkladı.
AFAD: EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE
AFAD'ın sosyal medya hesabından da şu bilgiler verildi:
"Ege Denizi'nde, İzmir ilimizin Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
"ARTÇILAR DEVAM EDEBİLİR"
Sabah saatlerinde meydana gelen deprem vatandaşlarda büyük korkuya neden olurken, deprem uzmanı Prof. Dr. Süha Özden A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Özden, "Daha önce Kuşadası Körfezi'nde önemli bir deprem meydana gelmişti. 6 şiddetinde bir sarsıntı yaşandı. Burada 2 farklı yapı var. Bunlardan bir tanesi Kuşadası Körfezini de sınırlandıran doğu-batı uzanımlı körfezi açan normal faylardır. İzmir'i de etkileyen büyük deprem bu fay üzerin de yaşandı. Şu an yaşanan deprem karaya oldukça yakın. Bunlar da kuzey ve güneydoğu doğrultulu faylar. Deprem bunlar üzerinde meydana gelmiş olabilir. Geçmişte körfezde başlayan genişlemenin devamı niteliğinde olası depremlerden bir tanesidir. Şu anda bizlerde bu bölgede termaller üzerinde çalışıyoruz. Buradaki fayların 5 büyüklüğündeki deprem üretmesi olasıdır." dedi.
"Artçılar devam edebilir" diyen Özden, "Buna yakın oranlarda artçılar yaşanabilir. 4'ü geçen depremler yaşanabilir. Karaya yakın olunca ister istemez endişe yaratabilir. Daha büyük bir depremin olacağını düşünmüyorum. Oradaki fayların uzunluğunu da düşünerek konuşuyorum, bu büyüklüğü geçeceği sanmıyorum. Deprem gördüğümüz kadarıyla kısa bir fay hattı üzerinde yaşandı. Karada da bir miktar uzanımı olan ama asıl deniz içinde uzanan bir fay sisteminde yaşandı." ifadelerini kullandı.
"BU BÜYÜKLÜKTEKİ DEPREMLER O BÖLGE İÇİN ÇOK NORMALDİR"
Prof. Dr. Şükrü Ersoy da A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Ersoy'un açıklamalarından derlenenler:
Olağanüstü bir durum değil. Türkiye'nin günlük rutinleri içerisinde ele alına bir şey. Zaten her gün 4 büyüklüğündeki bir depremim ülkenin bir bölgesinden duyuyoruz. Ancak 5,1 büyüklüğündeki deprem enerji olarak oldukça yüksek. Çok hissedilebilir ve insanların korkması normaldir. Yıkıcı bir deprem olarak gösterilemez. Bu büyüklüğündeki depremin bir binayı yıkması çok mümkün değil. Can kaybı ve yaralanmaya yol açmaz ancak bu tür depremlerde vatandaşlar bazen korkup balkonlardan atlayabiliyor o tarz yaralanmalar görülebilir. Bu büyüklükteki depremler o bölge için çok normaldir.
BAŞKA FAY HATTINI TETİKLER Mİ?
Kuşadası Körfezi'nin kuzeyinde olması bu bölgede uzun olmayan sismik profiller var. Asıl önemli olan kara üzerinde uzanımlı olan faylar var. Zaten İzmir'in çevresinde çok sayıda deprem oluyor. İzmir'de 6'nın üzerinde olacak depremler bizi şaşırmaz. 5,1 şiddetindeki depreme bakarak bu önce ya da daha büyüğü gelecek demek teknik olarak mümkün değil. Başka fay hatlarını tetikleyeceğini söylemek de çok mümkün değildir. Ancak daha küçük artçı depremler görülebilir. Bölge bir deprem bölgesi. Şaşırmaya gerek yok. Türkiye'de 5,5 büyüklüğündeki depremlerde bazen yıkımlar olabilir. Bu da yapı stoklarının iyi mühendislik görmediğini gösteriyor. Büyük depremlerin olmadığı süreleri iyi değerlendirip kentsel dönüşüm projelerinin sağlık şekilde yürütülmesi gerekir.
Depremler ne kadar sığ olursa hissedilebilirliği o kadar çok oluyor. Dolayısıyla 8 KM'ye kadar olan derinlikler çok değil. Bunları biz sığ depremler olarak kabul ediyoruz. Bu zemine apartmana bulunduğunuz mekana bağlı olarak çok fazla hissedilebilir. Vatandaşlar onu 5'ten daha büyük yaşayabilir.
DEPREMLER OLMAYA DEVAM EDECEKTİR
Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir de A Haber'e bağlanarak meydana gelen deprem ve sonrası için de açıklamalarda bulundu.
Özdemir, "Depremin merkez üssü deniz ortamında. Denizde olması İzmir için bir şanstır. Maalesef son 1 aydır orta büyüklükte ve küçük depremler olarak ülkemizin birçok yerinde sarsıntılar yaşanıyor. 5,1 çok büyük bir deprem değil bu nedenle önemli bir hasar oluşturacağını sanmıyorum. Zayıf ve kerpiç yapılarda çatlamalar olabilir. Bazı ahıllarda yıkılma olabilir. İzmir tektonik olarak gerilmeli bir rejime sahip. Türkiye'nin aktif deprem bölgelerinde biri. Bu nedenle deprem bizim için bir sürpriz değil. Depremler olmaya devam edecektir. İzmir'de kuzeyden gelen Doğu Anadolu Fay Hattı'ndan ayrılan büyük bir kol var. Bu depremin deniz ortamında olması İzmirliler için şanstır. İzmir ve Ege Denizi'nde bu şekilde depremler oldu. Tetikleyici rol oynayabileceğini herhangi bir işaret görmedik. 5,1 büyüklüğündeki depremin tetikleyici olacağını düşünmüyorum. Çünkü Ege Denizi'nde gerek Antalya Körfezi'nde deniz ortamındaki bu şekildeki depremler zaman zaman yaşanıyor. Bundan sonra da yaşanır ve bölge tektonik olarak aktif bir yer." dedi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.01.27 08:19:18 37.9690 27.1427 6.5 -.- 5.1 5.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.27 07:49:31 37.9702 27.6532 7.0 -.- 2.2 -.- BASKOY-TIRE (IZMIR) İlksel
2024.01.27 07:46:17 37.9280 27.6620 8.4 -.- 2.1 -.- CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.01.27 07:35:56 37.9360 27.6485 9.0 -.- 2.0 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.01.27 07:31:52 37.9453 27.6375 7.4 -.- 2.8 2.9 BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.01.27 07:30:41 37.9290 27.6270 3.7 -.- 2.8 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.01.27 06:27:46 40.4135 28.8492 13.6 -.- 3.1 3.0 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.27 06:19:31 40.4513 28.9398 1.7 -.- 1.9 -.- KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2024.01.27 06:17:36 40.4187 28.8548 13.1 -.- 3.3 3.2 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.27 06:10:30 36.7990 30.9697 98.5 -.- 2.5 -.- BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2024.01.27 05:59:58 40.3787 25.7160 11.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.01.27 05:52:32 37.4632 36.9807 5.0 -.- 1.6 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.27 05:48:00 37.7225 36.5315 5.5 -.- 2.2 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.27 05:34:34 38.8067 37.4693 5.0 -.- 2.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.27 05:19:47 40.4173 28.8533 12.5 -.- 3.2 3.1 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.27 03:23:29 37.0943 37.0158 6.7 -.- 1.4 -.- SARIKAYA-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2024.01.27 03:12:16 38.2215 38.0238 17.2 -.- 1.6 -.- CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.01.27 03:06:44 38.0890 37.1753 5.0 -.- 2.0 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.27 02:35:23 40.1618 25.0913 6.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.01.27 02:25:39 38.0977 36.8168 5.0 -.- 1.5 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
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