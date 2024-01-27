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ABD’de tarihi kaos! Texas Amerika’dan ayrılacak mı? 25 eyalet ayaklandı…

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Giriş Tarihi: 27.01.2024 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
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ABD’de tarihi kaos! Texas Amerika’dan ayrılacak mı? 25 eyalet ayaklandı…

ABD'de gündem Texas ve ABD hükümeti arasındaki gerginlik. Joe Biden ise Texas'a 24 saat süre tanırken bölgeye Ulusal Muhafızların müdahalesi masada. Texas Valisi ise yaptığı çağrıda diğer eyaletlere askerlerini bölgeye göndermesi için çağrıda bulunurken "Bu, Amerika'nın geleceği için bir mücadele" ifadelerini kullandı. Bu çağrıya Oklahoma eyaleti olumlu yanıt verirken bölgeye asker göndereceklerini ifade etti. 25 eyalet ve Eski ABD Başkanı Donald Trump da Texas yönetiminin tarafında olduğunu duyurdu.

İşte programdan satır başlıkları;

Prof. Dr. Burak Küntay

Bu olay aslında seçim zamanına doğru hafifler ve seçim zamanında da önemini kaybeder. Texas valisinin tarafından yayınlanan bildiride, "Sınırın güvenliğini sağlamak için dikenli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanma konusunda Vali arkadaşımız Greg Abbott ve Texas Eyaleti ile dayanışma içindeyiz" denildi.

Texas Valisi bu tellerin merkezi hükümet tarafından kaldırılsa bile yeniden çekileceğini açıklamıştı. Esas sebep ise Ukrayna'ya yardım paketi gönderilmesinin istenmesi ve cumhuriyetçiler 'in buna karşı çıkıp Trump zamanında ki güvenlikli bölgenin kurulmasını istemesidir.

Biden'ın bugün ki açıklamasında da Ukrayna'ya yardım paketi yollandığı takdirde güvenilir bölgeyi destekleyeceğini açıklandı. Buradan anlayacağız durum iki tarafında birkaç hafta içerisinde uzlaşır ve bu iş biter.

Hulki Cevizoğlu

Amerika'nın yaptığı en büyük icat Hollywood'u kurmuş olmasıdır. Hollywood'da film sanayisini siyaset ile birleştirmiş ve algı yönetimini ortaya çıkarmıştır. Amerika bütün bu kötülüklerini bu kameranın arkasına saklamış ve bize ne göstermek isterse onu görüyoruz. Kısacası ayakta durabilmesi için güç kaybetmemesi için Amerika'nın emperyalizmi sürdürmesi lazım.

TRUMP OLAYA MÜDAHİL OLDU: TEXAS'A ASKER GÖNDERİN ÇAĞRISI

Seçimlerde Biden'ın rakibi olan ABD eski Başkanı Donald Trump da tartışmalara dahil oldu. Trump, "Tüm Amerikalılar, halkın güvenliğini, bekasını ve egemenliğini korumaya yönelik sağduyulu tedbirlerini desteklemelidir." ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında, "Tüm eyaletleri, yasadışı kişilerin sınırdan girişini önlemek ve sınırdan geri göndermek için Ulusal Muhafızlarını Texas'a yerleştirmeye ve teşvik ediyoruz." dedi.

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