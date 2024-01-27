ABD’de tarihi kaos! Texas Amerika’dan ayrılacak mı? 25 eyalet ayaklandı…

Prof. Dr. Burak Küntay

Bu olay aslında seçim zamanına doğru hafifler ve seçim zamanında da önemini kaybeder. Texas valisinin tarafından yayınlanan bildiride, "Sınırın güvenliğini sağlamak için dikenli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanma konusunda Vali arkadaşımız Greg Abbott ve Texas Eyaleti ile dayanışma içindeyiz" denildi.

Texas Valisi bu tellerin merkezi hükümet tarafından kaldırılsa bile yeniden çekileceğini açıklamıştı. Esas sebep ise Ukrayna'ya yardım paketi gönderilmesinin istenmesi ve cumhuriyetçiler 'in buna karşı çıkıp Trump zamanında ki güvenlikli bölgenin kurulmasını istemesidir.