27 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dolandırıcılara operasyon! 33 şüpheli yakalandı

Dolandırıcılara operasyon! 33 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2024
ABONE OL
Dolandırıcılara operasyon! 33 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarını işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-19” operasyonları kapsamında 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA