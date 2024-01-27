Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok’tan Etimesgut’a metro müjdesi

"DAR GELİRLİ AİLELERE SOSYAL KONUT YAPACAĞIZ"

Etimesgut Şeker Fabrikası çalışanları ile öğle yemeğinde bir araya gelen Altınok burada yaptığı konuşmada Dar gelirli ailelere sosyal konutlar yapacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Ankara'mızın maalesef beş yılı boş yıl oldu. Yani devlet gibi bütçe var. Ama ortada diyor ki efendim böyle süper projem yok. Çılgın projemi yok. Yardım yaptım diyor. Yardım lafı da ayıptır ya. Yardım lafı ayıptır. Bizim bir sürü sosyal projelerimiz var inşallah. Vatandaşımızın parasını vatandaşa vereceğiz. En önemlisi de Ankara'mıza yıllarca evi olmayan vatandaşlarımıza konut yapacağız. Kira öder gibi veya o seviyede bir ödemeyle... Sayıyı sonra söyleyeceğim. Bir de yıllarca ev sahibi olamayan vatandaşımızı ev sahibi yapacağız. Allah nasip ederse. Bizimki lafta değil gerçekte oldu. Çünkü Büyükşehirin Mamak'ta yaptım dediği 4 bin 950 konutu dar gelirli vatandaşlar için değil. O hak sahiplerinin için yaptı ama ne oldu 5 yıl bitti, ortada 340 konut var, o da tamam değil. Ankara'da kira fiyatlarının düşmesini sağlayacağız ve binlerce dar gelirli vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız."