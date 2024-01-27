CHP’de 209 aday daha belli oldu! Antalya’da Muhittin Böcek yeniden aday gösterildi

ATAŞEHİR'DE ADIGÜZEL ADAY OLDU

CHP'nin İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki adayı eski Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel oldu. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, bugün partisinden istifa etmişti.

İstanbul'un Şişli ilçesinde Resul Emrah Şahan, Arnavutköy'de Tekin Aras, Bağcılar'da Cem Kılıç, Bahçelievler'de Emine Gülizar Emecen, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat, Beylikdüzü'nde Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece'de Hasan Akgün, Esenler'de Hasan Dalkıran, Kartal'da Gökhan Yüksel, Küçükçekmece'de Kemal Çebi, Maltepe'de Esin Köymen, Sultanbeyli'de Ayhan Koç, Sultangazi'de Ferhat Epözdemir aday oldu.

Ankara'da da Ayaş'ta İzzet Demircioğlu, Bala'da İsa Kaplan, Beypazarı'nda Özer Kasap, Evren'de Arif Güçlü, Gölbaşı'nda Yakup Odabaşı, Haymana'da Levent Koç, Kalecik'te Satılmış Karakoç, Kızılcahamam'da Coşkun Ünal, Mamak'ta Veli Gündüz Şahin, Nallıhan'da Ertunç Güngör ve Polatlı'da Mürsel Yıldızkaya aday olarak gösterildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi adayının sonraki PM toplantısında belirlenmesi bekleniyor.

Ayrıca, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Abdurrahim Sönmez, Çınar ilçesinde Halit Kaya ve Lice ilçesinde Sıddık Bayram, Muğla Milas'ta Fevzi Topuz, Datça'da Aytaç Kurt, Adana'nın Kozan ilçesinde de Sudiye Gizem Aksoylu aday oldu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Bahadır Amaç, Payas ilçesinde Cabbar Aslan, Yayladağı ilçesinde de Mehmet Kalabaş aday gösterildi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Fatma Kaplan Hürriyet, yeniden aday oldu.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarının daha sonra yapılacak PM toplantısında belirlenmesi bekleniyor. Bir sonraki PM toplantısının 29 Ocak'ta yapılacağı bildirildi.

CHP, daha önce 622 seçim çevresindeki adaylarını açıklamıştı.