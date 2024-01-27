ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye F-16 satışını onayladı! Kongre 15 gün içinde itiraz etmezse satış olacak

KONGRE'NİN DEĞERLENDİRME İÇİN 15 GÜN SÜRESİ VAR

ABD Kongresinin satışı değerlendirmek için 15 günlük yasal süresi bulunuyor, bu süre zarfında itiraz olmazsa satış resmen gerçekleşmiş oluyor.

Söz konusu süre, ilgili yasaya göre, NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler içinse 30 gün olarak belirtiliyor.