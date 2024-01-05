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Artvin-Ardanuç-Şavşat kara yolunda heyelan paniği

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2024
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Artvin-Ardanuç-Şavşat kara yolunda heyelan paniği

Son dakika haberi...Artvin-Ardanuç-Şavşat kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerinin çalışması sonrasında yol, tek şerit olarak kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

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