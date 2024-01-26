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Çocuk istismarına 'Sibergöz-16' operasyonu! Bakan Yerlikaya: 35 şüpheli tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2024
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Çocuk istismarına ’Sibergöz-16’ operasyonu! Bakan Yerlikaya: 35 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciziyle mücadele kapsamında eş zamanlı gerçekleştirilen "Sibergöz-16" operasyonunda yakalanan 35 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları temin eden, başkalarının kullanımına sunan ve satan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

ÇOCUK PORNOGRAFİSİ PAYLAŞIM GRUPLARI BULUNDU

Soruşturma kapsamında S.K.'nin cep telefonu üzerinde yapılan incelemede çok sayıda çocuk pornografisi içeriklerine rastlandı. Ayrıca telefonda sohbet uygulamalarında oluşturulmuş çok sayıda çocuk pornografisi paylaşım grupları belirlendi.

ŞÜPHELİLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu gruplardan çocuk pornografisi içeriklerinin üretildiği, temin edildiği ve paylaşıldığı saptandı. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli, Adana, Ağrı, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova'da 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen ve emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye götürüldü. Şüpheliler, sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara merkezli 20 ilde çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları temin eden, başkalarının kullanımına sunan ve satan şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 35 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"ÇOCUKLARIMIZI KORUMA İÇİN SUÇLULARLA MÜCADELE ETMEYE KARARLIYIZ"

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2 gün önce 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-16' Operasyonlarında yakalanan 35 şüpheli tutuklandı. Çocuklarımızı koruma için suçlularla mücadele etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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