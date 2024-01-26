Çocuk istismarına ’Sibergöz-16’ operasyonu! Bakan Yerlikaya: 35 şüpheli tutuklandı

35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara merkezli 20 ilde çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları temin eden, başkalarının kullanımına sunan ve satan şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 35 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SİBERGÖZ-16 OPERASYONU İLE İLGİLİ SON GELİŞME



2 gün önce 2️⃣0️⃣ ilde Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-16" Operasyonlarında yakalanan 3️⃣5️⃣ şüpheli TUTUKLANDI❗️



Çocuklarımızı Koruma İçin Suçlularla… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 26, 2024

"ÇOCUKLARIMIZI KORUMA İÇİN SUÇLULARLA MÜCADELE ETMEYE KARARLIYIZ"

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2 gün önce 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-16' Operasyonlarında yakalanan 35 şüpheli tutuklandı. Çocuklarımızı koruma için suçlularla mücadele etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.