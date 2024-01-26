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Son dakika | Irak'ın kuzeyinde terör operasyonu! 5 terörist sarı torbada

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Giriş Tarihi: 26.01.2024 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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Son dakika | Irak’ın kuzeyinde terör operasyonu! 5 terörist sarı torbada

Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen terör operasyonu kapsamında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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