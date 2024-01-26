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Mehmetçik'ten teröre geçit yok! Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist sarı torbaya

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2024 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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Mehmetçik’ten teröre geçit yok! Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı terörist sarı torbaya

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz, artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek" denildi

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