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MHP 55 adayını daha açıkladı! 2 büyükşehir ilçesi ve 53 belde...

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Giriş Tarihi: 26.01.2024 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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MHP 55 adayını daha açıkladı! 2 büyükşehir ilçesi ve 53 belde...

Milliyetçi Hareket Partisi 2 büyükşehir ilçesi ve 53 belde olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

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