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Son dakika | Zehir tacirlerine gün yüzü yok! Bakan Yerlikaya'dan operasyon açıklaması

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Giriş Tarihi: 25.01.2024 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
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Son dakika | Zehir tacirlerine gün yüzü yok! Bakan Yerlikaya’dan operasyon açıklaması

Son dakika haberi.. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Narkogüç-46 operasyonu kapsamında 221 kilo uyuşturucu madde ve 2 milyon 153 bin adet uyuşturucu hap ve 201 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandığını açıkladı.

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