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Son dakika | C-160 kargo uçağı acil iniş yaptı

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Giriş Tarihi: 25.01.2024 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
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Son dakika | C-160 kargo uçağı acil iniş yaptı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Kayseri'den eğitim için havalanan C-160 kargo uçağının arıza nedeniyle acil iniş yaptığını ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

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