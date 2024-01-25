25 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri TBMM'de kabul edildi: Emekliye en düşük aylık 10 bin TL! Ne zamandan itibaren uygulanacak?

TBMM'de kabul edildi: Emekliye en düşük aylık 10 bin TL! Ne zamandan itibaren uygulanacak?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2024 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
ABONE OL
TBMM’de kabul edildi: Emekliye en düşük aylık 10 bin TL! Ne zamandan itibaren uygulanacak?

Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulunda, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi. En düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilecek. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA