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Son dakika: MHP 55 ilçe belediye adayını daha açıkladı

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Giriş Tarihi: 24.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
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Son dakika: MHP 55 ilçe belediye adayını daha açıkladı

MHP, 8'inci etap adaylıkları kesinleşen 2'si büyükşehir ilçe, 55 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan MHP, yeni adaylarını duyurdu.

8. ETAP TAMAMLANDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 8'inci etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi.

Durmaz, bu kapsamda, 2'si büyükşehir ilçesi olmak üzere 55 ilçede daha adayların belirlendiğini bildirdi. Durmaz'ın açıklamasına göre Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde Hasan Onaran, Muğla'nın Fethiye ilçesinde ise Muhammet Kökten aday oldu.

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