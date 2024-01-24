24 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İranlı mevkidaşı Ahmed Vahidi ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İranlı mevkidaşı Ahmed Vahidi ile bir araya geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
ABONE OL
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İranlı mevkidaşı Ahmed Vahidi ile bir araya geldi

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ve beraberindeki heyet Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ile bir araya geldi.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ve baraberindeki heyet Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Ahmed Vahidi ile başta terör, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele olmak üzere Bakanlıklarımız arası iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik toplantı yaptık. Kıymetli mevkidaşıma ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi.

Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA