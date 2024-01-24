Son dakika | Bakan Yerlikaya'dan operasyon açıklaması! Çok sayıda suç örgütlerine eş zamanlı baskın
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 20 ilde eş zamanlı düzenlenen "SİBERGÖZ-16" operasyonunda "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele" kapsamında 35 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan ayrıca; 2 ayrı merkezli olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-17" operasyonları kapsamında; 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüpheli, 8 ilde ise 21 şüphelinin yakalandığını ifade etti.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "20 ilde Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-16" Operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı.
Çocuklarımızı Koruma İçin Suçlularla Mücadele Etmeye Kararlıyız!
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; Ankara merkezli Adana, Ağrı, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Sosyal medya uygulamaları üzerinden grup kurularak çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu, çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiği ve sosyal medya platformlarında çocuk istismarı görüntülerinin paylaştığı tespit edildi.
Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında." ifadelerini kullandı.
2. OPERASYON AÇIKLAMASI
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı diğer operasyon açıklamasında
"2 Ayrı Merkezli olarak düzenlenen SİBERGÖZ-17 Operasyonları Kapsamında;
Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik İSTANBUL merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüpheli;
Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik MERSİN merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ise 21 şüpheli yakalandı
Bilişim Sistemlerinin Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmaları sonucu İstanbul merkezli İzmir, Antalya, Yalova, Balıkesir, Mersin, Ankara, Kocaeli, Siirt ve Tekirdağ'da düzenlenen "SİBERGÖZ-17" operasyonlarında Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin;
İdolFX, HunFx, RukaFX, SirusFX, ArosFx, Skybitpro ve Hit Capital adı altında 7 farklı firma üzerinden vatandaşlarla irtibat kurarak "Forex Yatırımı Vaadiyle Yüksek Kazanç" elde edeceklerini söyleyerek kişileri dolandırdıkları,
Dolandırdıkları kişilerden 211.500 $ haksız kazanç sağladıkları ve Şüphelilerin Banka hesap analizleri ve dijital materyallerde yapılan incelemelerde ise yaklaşık 28 milyon TL tutarında haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mersin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Mersin, Mardin, Adana, Antalya, İzmir, Samsun, Ağrı ve Malatya'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-17" operasyonlarında şüphelilerin; Oltalama (Phishing) siteleri aracılığıyla ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden "Yüksek Kazanç Vaadi" ile Bahis Kuponu reklamı yaparak vatandaşlarla iletişime geçtikleri ve Vatandaşlardan para talep etmek suretiyle toplam 640.000 TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale ve 39 bin TL'ye el konuldu. İstanbul ve Mersin olmak üzere 2 Ayrı Merkezli Sibergöz-17 operasyonlarında ilde toplam şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlarda toplam 28 Milyon 640 bin TL haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle SİBER SUÇLARLA MÜCADELEMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK." dedi.
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