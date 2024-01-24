Son dakika | Bakan Yerlikaya’dan operasyon açıklaması! Çok sayıda suç örgütlerine eş zamanlı baskın

Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mersin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Mersin, Mardin, Adana, Antalya, İzmir, Samsun, Ağrı ve Malatya'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-17" operasyonlarında şüphelilerin; Oltalama (Phishing) siteleri aracılığıyla ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden "Yüksek Kazanç Vaadi" ile Bahis Kuponu reklamı yaparak vatandaşlarla iletişime geçtikleri ve Vatandaşlardan para talep etmek suretiyle toplam 640.000 TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale ve 39 bin TL'ye el konuldu. İstanbul ve Mersin olmak üzere 2 Ayrı Merkezli Sibergöz-17 operasyonlarında ilde toplam şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlarda toplam 28 Milyon 640 bin TL haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle SİBER SUÇLARLA MÜCADELEMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN