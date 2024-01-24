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AK Parti'de aday mesaisi! Ankara'nın adayları bugün belli oluyor! Başkan Erdoğan açıklayacak

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Giriş Tarihi: 24.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
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AK Parti’de aday mesaisi! Ankara’nın adayları bugün belli oluyor! Başkan Erdoğan açıklayacak

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru adım adım yaklaşılırken, AK Parti'de aday mesaisi sürüyor. İl adaylarını açıklayan Başkan Erdoğan, İstanbul'un ardından bugün de (24 Ocak 2024) Ankara'nın ilçe adaylarını açıklayacak. Ankara'da 20 ilçeden AK Parti, 5 ilçeden ise Cumhur İttifakı ortağı MHP aday çıkaracak.

AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları, Başkan Erdoğan tarafından bugün açıklanacak. AK Parti, 25 ilçeden 20'sinde aday gösterecek, 5 ilçede de Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin adaylarını destekleyecek.

İl ve büyükşehir adaylarını netleştiren Cumhur İttifakı'nda sırada ilçe belediye başkan adaylarının açıklanmasında. İstanbul adaylarını geçtiğimiz hafta sonu duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün de ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programla Ankara ilçe adaylarını tanıtacak.

Başkentte Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok'u aday gösteren AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracak.

AK Parti, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adaylarını destekleyecek. Şubat ayının ilk haftasında isetüm adayların tamamlanması planlanıyor.

AK Parti, seçim beyannamesini ise 30 Ocak'ta Ankara'da açıklayacak. 8 başlıktan oluşan beyannamenin depreme dirençli güvenli şehirler temasıyla sunulması bekleniyor. Kadın Girişimciler Akademisi, engelliler için mola evleri, gençler için de mahalle gençlik atölyeleri kurulacak. Psikososyal destek grupları yaygınlaştırılacak. Başıboş sokak köpeklerine yönelik projeler hazırlanacak.

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