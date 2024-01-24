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İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu oldu

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Giriş Tarihi: 24.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
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İYİ Parti’nin İBB adayı Buğra Kavuncu oldu

Son dakika haberine göre İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kavuncu'nun adaylığını resmen duyurdu.

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