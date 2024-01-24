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6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ'cü mutfak dolabından çıktı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
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6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ’cü mutfak dolabından çıktı

Bursa'da yapılan operasyonda, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, mutfak dolabının içinden çıktı. Yakalanma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele çerçevesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu bir adrese operasyon yapıldı.

MUTFAK DOLABINDA YAKALANDI

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Bursa Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs merkez Nilüfer ilçesinde tespit edilen adresinde yapılan aramada mutfak dolabının içerisinde saklanır vaziyette iken yakalandı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

DÜN DE OPERASYON YAPILDI

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 5 ildeki "Kıskaç-5" operasyonlarında 27 zanlının yakalandığını bildirdi.

"NEFESLERİNİ KESECEĞİZ"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli irademize darbe yapmaya kalkışan FETÖ'cü hainlerin peşlerini bırakmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceğiz." ifadesini kullandı.

7 ŞÜPHELİ PAKETLENDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince 5 ilde operasyon düzenlediğini belirten Yerlikaya, FETÖ kapsamında alınan ifadelerde örgüt üyesi/yöneticisi olarak adı geçen, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında arama kararı bulunanlara yönelik İzmir, Aydın ve Bursa'daki operasyonlarda 20, "gaybubet evleri"nde bulunanlara yönelik Ankara ve Denizli'deki operasyonlarda da 7 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, "Kıskaç-5 operasyonlarında 5 ilde 27 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerine yer verdi.

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