6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ’cü mutfak dolabından çıktı

7 ŞÜPHELİ PAKETLENDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince 5 ilde operasyon düzenlediğini belirten Yerlikaya, FETÖ kapsamında alınan ifadelerde örgüt üyesi/yöneticisi olarak adı geçen, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında arama kararı bulunanlara yönelik İzmir, Aydın ve Bursa'daki operasyonlarda 20, "gaybubet evleri"nde bulunanlara yönelik Ankara ve Denizli'deki operasyonlarda da 7 şüphelinin yakalandığını bildirdi.